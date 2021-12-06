嘉市人均擁書僅贏竹市 花2千萬添館藏 議員曝借閱數

嘉義市政府文化局編2000萬預算購置中、外文圖書等5萬7000多冊，以讓全市每人平均擁書冊數提升至2本，但市議員蔡永泉質詢，以往1年花400萬買書，且前年嘉市人均擁書冊數，全台僅贏新竹市，每人借閱冊數卻輸近2本，不能為買而買，要求刪減預算，文化局長盧怡君答覆，購書會經委員會決定；此預算最後通過。

盧怡君說，嘉市公立圖書館館藏現約39萬冊，市民擁書率每人1.48冊，為達「圖書館設立及營運標準」公共圖書館館藏量應為每人2冊，且舊菸葉廠11號倉庫改為青年圖書館明年12月將開館，才需積極購置館藏，編列2000萬元可採購約5萬7000冊，人均擁書量提升達1.6冊。

盧怡君解釋，其中1200萬預計買中文圖書包括一般成人、樂齡與兒童及青少年等；600萬買外文圖書，例如英文、日文、東南亞語系等書；200萬買公播版與家用版DVD、影音資料庫等視聽資料。

蔡永泉於日前審查明年度賒借預算，針對文化局2000萬元購置館藏預算，表示不會阻買書，但以往每年只花400萬買書，今年多5倍，書籍恐沒地方放，議員蔡文旭也認為買書不是來囤，可逐年編預算，此筆須刪減；盧怡君說，可放舊菸葉廠的倉庫所改的圖書館，同步將館藏更新。由於贊成通過議員較多，最後未刪減。

不過蔡永泉表達要保留發言權，今天議會定期會閉幕日，他再拿出前年數據，指出嘉市人均擁書冊數1.48本，是全台第21名，僅贏新竹1.14本，但借閱量竹市人均4.27本，嘉市卻2.55本少了近2本，且嘉市辦借書證22萬多張，其中10萬3529人辦證後從沒借過書。

蔡永泉說，不能為了買書而買書，只顧爭人均擁書量的名次，一次買那麼多，對提升閱讀風氣沒幫助。