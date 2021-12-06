超齡懂事兒許願「幫媽媽買球鞋」 林智堅邀市民助弱勢

新竹市府每年在年終舉辦「心願卡」弱勢家庭孩童圓夢行動，由孩童寫下心願，民眾或企業認領助圓夢。今年擴大舉辦，預計將完成640名孩童圓夢禮物，還邀請竹科兩間科技公司協力，市長林智堅也化身成聖誕老人，帶圓夢禮物訪視三戶家庭，其中一名13歲男孩小慶暖心將願望留給媽媽，令人動容，林智堅也加碼為一家人都完成心願。

林智堅日前訪視三戶家庭，化身聖誕老人完成孩童心願。其中，13歲小慶家境貧寒，雙親還得照料中風舅舅與四名外甥，小慶自國小起會照料舅舅，包含餵飯、換尿布，也會照顧不到2歲的外甥女。連「心願卡」第一時間也想到家人。

小慶在心願卡寫到，「因媽媽總是買我們需要的東西，一直沒有時間去買自己的鞋」，因此「想要一雙女生球鞋」。林智堅帶著禮物前往時，小慶媽媽唸著兒子寫的心願卡略顯哽咽，她說，小慶很貼心、懂事，曾向她說「沒關係，拿我的零用錢去買東西」，每次從學校拿到水果、老師送的零食，回家第一時間都默默拿給她。曾有老師邀小慶分享家務心得，小慶卻認為「沒什麼」，拒絕邀約。

林智堅說，小慶懂事又貼心，他了解小慶心願，為小慶一家帶來禮物，包含小慶媽媽的球鞋、小慶自己的球鞋、外甥們的籃球、拼圖等，還加碼一萬元禮券盼幫助小慶一家。

另外，林智堅也帶著禮物拜訪10歲男孩小洋一家，小洋媽媽以美睫師一職養育4名孩子，小洋就是媽媽最佳小幫手，不僅會幫忙照顧弟妹，還會煮飯。

小洋媽媽分享，最小的孩子剛出生時，她變成類單親，一人照顧四名孩子「很崩潰」，當時6歲的小洋幫忙很多。小洋媽媽更對新竹許多公園建設讚不絕口，她經常帶孩子到每個公園玩。

最後，林智堅拜訪9歲女孩小嘉全家，小嘉爸爸是單親，因工作為接案，家中經濟貧寒，小嘉姊妹心願只想要球鞋與書包。小嘉姊妹在校成績極佳，小嘉還曾通過幼兒第四級數學速算檢定證。林智堅說，他知道小嘉姊妹都喜歡畫畫，除書包與球鞋，他也加碼贈色鉛筆、素描本，讓姊妹們盡情畫畫。

林智堅表示，心願卡在他任內已幫助超過2千名孩童圓夢，今年適逢疫情，許多家庭過得更辛苦，他邀請民眾一起「擴大愛的力量」，歡迎更多業者、民眾一起加入心願卡圓夢行列溫暖弱勢家庭。