竹市好物好香米限量上市 「送米送到心坎禮」今開跑

今年二期稻作好香米推12月新米上市，新竹市府與新竹市農會合作於臉書粉絲專頁「新竹市新鮮事」辦理「送米送到心坎禮」網路抽獎活動，獎項包含大同超美型電鍋（304不鏽鋼）及限量發售的好香米，自即日起至20日止，臉書搜尋「新竹市新鮮事－送米送到心坎禮」活動完成指定任務，即可獲得抽獎機會。

產發處指出，110年一期稻作的好香米因去年降雨量創52年新低受氣候影響停灌，稻田無奈休耕，所幸下半年以來雨水充沛，替大地解渴，新竹地區農作得以復耕。品嚐起來口感飽滿Q彈、烹煮時有芋頭香氣的好香米，還可作成簡單的壽司、飯糰料理，即使放冷也很好吃，竹市二期稻作好香米推12月上市，邀請大家一起來買新米、抽好禮。

產發處指出，新竹市好香米產量少但質精，耕作面積僅2公頃，二期稻作產量約計6000至8000公斤，在插秧前需經前置整地、施基肥，插秧後到收割前幾乎每日要到田裡「巡田水」，針對穗稻熱病、褐飛蝨等病蟲害還需要特別留意以進行防治，到收割後還有烘乾、篩米、包裝等作業，好香米從插秧到收成約110天，具有早熟特性，比一般台灣品種早約10天。

也因為成長快速，稻桿比較細，遇上強風容易倒伏，在栽培照顧上就需要花上更多的心思調整肥份的供給，這就是新竹市稻米產銷班細心呵護好香米的秘訣。