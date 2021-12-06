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卓蘭石虎公園翻版？ 三義望晴谷步道工程停工提改善

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程在景山溪底鋪設便道，景觀一時今非昔比。圖／呂自家提供
苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程在景山溪底鋪設便道，景觀一時今非昔比。圖／呂自家提供

2800萬元苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程在景山溪底鋪設便道，荒野保護協會抨擊粗暴施工扼殺生態環境，三義鄉長呂明忠則強調是降低環境衝擊，不得不的工法，目前停工辦理生態檢核，並與顧問公司、施工廠商研議改善之道。

客委會補助三義鄉公所辦理望晴谷步道工程，11月9日動工，荒野保護協會11月25日接獲通報，發現原來大小錯落的巨石群落，遭鋪平成施工便道，滿目瘡痍扼殺美景與生態，PO文引起回響，客委會於12月2日發文給苗栗縣政府文化觀光局要求即刻停工，1周內提具改善計畫，文觀局輔導三義鄉公所，達成共識成才能復工。

「你能相信這是同一條溪嗎？」地方熱心人士呂自家翻開2019年底，對比今年11月拍攝的影像，他說，望晴谷2019年底還是美麗秘境，巨石深壑林立，溪底又有壺穴地形，今年11月施工被開腸破肚，難道是卓蘭鎮石虎公園的翻版？

呂明忠回應，表示是不得不的工法，望晴谷步道是鄉公所努力創造的新亮點，延續魚藤坪客家聚落步道串聯工程，因跨越景山溪規畫觀景吊橋，橋頭落墩必需大型機具，因此考量再三，趁著枯水期施工，鋪設步道的土石也都經過挑選必須乾淨，盡量減少環境衝擊。

呂明忠指出，整個工程也沒有搬走一顆石頭，砍伐一棵樹，希望趕在明年春雨前，完成必須靠機具施工部分，屆時溪水沖刷帶走便道的土石，溪谷又可以接近恢復原狀，至於步道後續部分可以靠人工施作，客委會等單位既然有疑慮，公所配合停工，辦理生態檢核，並研擬改善之道。

苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程在景山溪底鋪設便道，景觀一時今非昔比。圖／呂自家提供
苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程在景山溪底鋪設便道，景觀一時今非昔比。圖／呂自家提供
苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程在景山溪底鋪設便道，景觀一時今非昔比。圖／呂自家提供
苗栗縣三義鄉望晴谷步道工程在景山溪底鋪設便道，景觀一時今非昔比。圖／呂自家提供

客委會 苗栗縣 石虎

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