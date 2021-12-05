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年末將至娶個老婆好過年 博士講師努力兼職存結婚基金

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
每逢年前，不少未婚男女希望「終結單身」，會很認真找尋交往另一半機會。圖／中壢區美滿服務中心提供
每逢年前，不少未婚男女希望「終結單身」，會很認真找尋交往另一半機會。圖／中壢區美滿服務中心提供

年末將至，大學生總流行聖誕節前要脫魯，也有人說娶個老婆好過年，為了將來過好生活，有人除了正職外，還會兼職，努力賺取金錢，希望存更多結婚金。

即將邁入37年的中壢區美滿服務中心指出，每逢年前，不少未婚男女希望「終結單身」，因而會很認真找尋交往另一半機會，最近幾個報名男士，年收入超過百萬，甚至數百萬，但很多人為了存結婚基金，努力打拼的精神更讓人感動。

在私立科大擔任講師的博士，由於少子化影響，開課鐘點數減少，為了增加收入，講師晚上在夜市租攤位擺攤，雖然有不少學生逛夜市看到老師會捧場，但也有部分調皮學生會閒言閒語，博士講師認為他辛苦賺錢，也希望給學生職業無貴賤的思維，更希望未來日子更好過。

一位繼承父業在家中養金剛鸚鵡及羊隻的張姓男子，工作之餘還擔任保險業務員，有人好奇問他，有好文憑，又繼承父業，幹嘛賣保險？他表示，除了考取4張以上從業所需的證照，從事壽險業也不容易，但始終相信，只要成功就等於是幫助對方，無論儲蓄、醫療、意外或壽險都是一種保障，有保障碰上突發狀況才不會措手不及，因為助人也可以自助，所以會堅持下去，存取未來生活基金。

中心表示，一個好男人，少不了要為了家庭和家人而努力和奮鬥，不會抱怨自己有多辛苦。這種男人不會因為賺錢而忽略家庭，更不會因為照顧家人就找藉口不好好賺錢，但也須顧及健康不讓人擔心，才是好丈夫的不二人選。

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