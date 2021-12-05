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2021青年聯合成果展活動 富岡青旅行推廣當地風情美食
桃市府青年事務局成立至今6年，對各領域青年皆推出多元政策，從校園社團、永續發展及社會參與、青年創業等，今在Global Mall桃園A19辦理「2021青年聯合成果展活動」，現場不僅聚集來自各地的高中職康輔性社團青年，更集結青年永續團隊、青農團隊、微型創業團隊設攤展售，共同展現桃園青年多元發展和行動成果。
其中富岡青旅行4.0由新竹中國科技大學與青年局合作4年之久，主打永續夢想，起初是青年局想推銷富岡小鎮，加上中國科大距離富岡僅有10分鐘車程，並搭上當時的地景藝術節，因此中國科大觀光與休閒事業管理系主任羅旭壯便開設相關課程，帶著學生展開一連串富岡小鎮的導覽設計，每年開課培訓約12至15位學生成為導覽員，帶觀光客認識富岡的美好。
羅旭壯表示，每年都在不斷的進步，並主打民眾至富岡可搭火車及騎鐵馬的雙鐵旅遊型態，帶領觀光客尋幽富岡的呂家聲洋樓、榮泰商行等當地景點；今年受疫情影響，也在LINE設立官方帳號，用互動問答的方式展開個人也可旅遊的推薦路線。
羅旭壯說，校方也利用富岡的水稻及客家美食，製做出竹炭米麵包、仙草飲品等，每半年會愛心義賣一次，並將賺得金錢捐獻給慈善單位，未來若有富岡當地居民想創業販賣結合家鄉的產品，也會傾囊相授，並希望未來有和旅行社合作機會，讓更多人認識富岡。
在校園社團方面，已邁入第10屆的「康輔公益大賞」，在青年局的協力之下，今年擴大與世界展望會合作，邀請桃園18所高中職康輔社學生參與「飢餓12」行動，更觸及大台北及新竹地區的康輔聯盟及志願服務社團，總共號召超過300人參與，將公益行動透過社團平台進行跨地域串聯。
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