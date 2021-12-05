林智堅訪柑橘園：要用大新竹來提升農業觀光、照顧農民

新竹市長林智堅今天（5日）前往新竹縣寶山鄉參訪柑橘園進行農業交流，他提到新竹市有消費力，而新竹縣則有豐沛的農產，未來大新竹合併後，要打造全新的農業觀光，讓新竹市民都能了解新竹在地農產的好，也會利用市府現在已有的行銷經驗，幫助原本新竹縣的農民包裝產品，提升農業價值，並且吸引更多年輕人返鄉。

林智堅表示，新竹縣的農業發展蓬勃，如果能夠提升觀光，就能夠吸引更多人到新竹縣度假觀光，同時品嘗在地最新鮮的農產品，他還提到尤其大新竹合併後，原本新竹縣就豐富的農產品在銷售運輸上，也能夠直接銷往具有強大消費力的新竹市民消費者市場，對於雙方來說是雙贏。

林智堅還回憶自己小時候在香山長大，屋前就種了荔枝樹，香山滿山都是荔枝樹，因此他擔任市長後也大力行銷香山荔枝，市府團隊因此設計了全新的包裝，透過新聞、網路傳播，立刻就打開香山荔枝知名度，被民眾搶購一空，未來這種經驗同樣能夠幫助到新竹縣的農民。

寶山鄉橘農陳景鎮表示「我們跟新竹市本來就是一家，大新竹合併後，在農產運銷、人力支援上就能更靈活」，他說在農產的行銷、務農上也能夠吸引年輕人返鄉，能夠讓老化的農村勞動力找到新動力。