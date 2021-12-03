快訊

蘋果日報傳月底關門？工會 ：目前沒收到消息

被指涉施壓報導高嘉瑜受暴案 段宜康曝光對話內容

桃園客家冬瓜節平鎮農會產銷班展成果 160桌美食

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市冬瓜節在平鎮區農會舉辦，席開160桌。圖／桃園市農業局提供
桃園市冬瓜節在平鎮區農會舉辦，席開160桌。圖／桃園市農業局提供

桃園市平鎮區農會結合農業及客家美食舉辦年度客家冬瓜節，今晚在農會穀倉席開160桌次，並以冬瓜等在地農特產入菜，與鄉親分享充滿客庄風味的美食料理，也讓市民朋友透過美食認識在地農業及客家文化。

現場菜色不僅食材可溯源，每道料理也展現傳統客家特色，傳承客家族群愛物惜物、就地取材的傳統美德，並進一步發揚平鎮區的醃缸文化。

鄭文燦市長晚間也參加平鎮冬瓜節，表示自己為農村子弟出身，深刻理解農村文化的重要性，也因此感謝平鎮區農會近年來致力於農民服務及農業推廣，透過稻米、蔬菜、養蜂、毛豬等產銷班團隊，推廣在地的黑毛豬、冬瓜及酸菜，成效良好，也非常照顧農民。

農業局長郭承泉指出，市府致力推動青農返鄉、休閒農業區政策，並協助農會發展茶葉、蔬菜、花卉等農特產品，在農民、農會及市民朋友的努力下，桃園農業發展更加興盛；平鎮區農會也推出新品米漢堡，採用平鎮在地好米台梗14號，製作梅干扣肉、薑燒豬、三杯雞等各式口味的米漢堡，符合現代人健康養生、方便快速的需求，盼市民朋友給予農會支持。 

立法委員呂玉玲、市議員莊玉輝（平鎮區農會理事長）、李家興、段樹文、陳萬得、黃敬平、舒翠玲、楊家俍、劉仁照、劉曾玉春、謝美英、客家局長黃傅淑香等人都一同出席活動。

冬瓜節現場展示新研發的米漢堡，還有醬冬瓜等食品。圖／桃園市農業局提供
冬瓜節現場展示新研發的米漢堡，還有醬冬瓜等食品。圖／桃園市農業局提供

農會 客家美食 農民

延伸閱讀

米其林納入評鑑 黃偉哲：台南美食之都不需爭辯

桃園2022跨年大咖來賓 金曲歌王壓軸獻唱

2022台灣觀光雙年曆 尖石溫泉季首度入選

萬民網友票選！2021台北最讚夜市美食 入選名單揭曉

相關新聞

桃檢署誌10位檢察長回娘家 空難、劉邦友血案全展出

桃園地檢署今舉辦「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，展出桃檢自1973年成立至今，偵辦包括早期空難、劫機、劉邦友血案及近...

竹縣2700人可追加第3劑莫德納 8日起23專診院所開打

國際Omicron變異株疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨公布，開放公費新冠疫苗第3劑追加接種，新竹縣政府表示，基於疫苗足...

桃園2022跨年大咖來賓 金曲歌王壓軸獻唱

桃園2022「Meet遇見桃園」跨年演唱會31日在高鐵桃園站前廣場舉行，桃園市政府觀光旅遊局今天公布倒數後的大咖來賓，由...

後龍爭取外埔港開闢計畫道路 喜獲中央補助2.5億

苗栗縣後龍鎮外埔漁港是全縣最大漁港，還曾打造過玻璃帷幕的商店街，但近年來港區及周邊的整體發展卻比不上北邊的竹南鎮龍鳳漁港...

桃園養豬雞須離民宅學校300公尺 業者：衝擊大

桃園市不少新設畜牧場頻遭民眾抗議，市府推出「桃園市新設置畜牧場管理自治條例」草案，規定新設畜牧場與醫院、住宅、學校都要距...

前空軍黑蝙蝠中隊70周年慶 特展揭參與越戰秘辛

前空軍第34中隊「黑蝙蝠中隊」今年邁入70周年，新竹市長林智堅今與國防部空軍司令部、昔日黑蝙蝠中隊隊員與眷屬歡慶周年。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。