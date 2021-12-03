桃園客家冬瓜節平鎮農會產銷班展成果 160桌美食

桃園市平鎮區農會結合農業及客家美食舉辦年度客家冬瓜節，今晚在農會穀倉席開160桌次，並以冬瓜等在地農特產入菜，與鄉親分享充滿客庄風味的美食料理，也讓市民朋友透過美食認識在地農業及客家文化。

現場菜色不僅食材可溯源，每道料理也展現傳統客家特色，傳承客家族群愛物惜物、就地取材的傳統美德，並進一步發揚平鎮區的醃缸文化。

鄭文燦市長晚間也參加平鎮冬瓜節，表示自己為農村子弟出身，深刻理解農村文化的重要性，也因此感謝平鎮區農會近年來致力於農民服務及農業推廣，透過稻米、蔬菜、養蜂、毛豬等產銷班團隊，推廣在地的黑毛豬、冬瓜及酸菜，成效良好，也非常照顧農民。

農業局長郭承泉指出，市府致力推動青農返鄉、休閒農業區政策，並協助農會發展茶葉、蔬菜、花卉等農特產品，在農民、農會及市民朋友的努力下，桃園農業發展更加興盛；平鎮區農會也推出新品米漢堡，採用平鎮在地好米台梗14號，製作梅干扣肉、薑燒豬、三杯雞等各式口味的米漢堡，符合現代人健康養生、方便快速的需求，盼市民朋友給予農會支持。