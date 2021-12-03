桃療醫護接種第3劑新冠疫苗 1人頭暈但無大礙

國內昨天開放一到三類人員接種第三劑COVID-19疫苗，衛福部桃園療養院有29名符合第三劑接種條件者，其中25人今由院長率隊接種，除1名醫療人員稍感頭暈之外，其他人均無不適。

桃療表示，雖然完整接種2劑COVID-19疫苗可提升免疫力，預防感染及感染後重症死亡風險，但疫苗保護力會隨時間下降，仍有突破性感染可能。雖然各國對新冠疫苗追加劑無明確廠牌建議，但以開始接種追加劑的國家現況，完整接種2劑腺病毒載體疫苗（如AZ、嬌生）者，可使用莫德納做為追加劑。

桃療醫護人員今到衛福部桃園醫院接種，有接種者反映頭暈，但他認為可能是個人體質問題，「休息一下就沒事了」；桃療也鼓勵符合政府條件者追加接種第3劑，「提升自身免疫保護力，也是保護他人的方式之一」。