竹縣2700人可追加第3劑莫德納 8日起23專診院所開打

國際Omicron變異株疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨公布，開放公費新冠疫苗第3劑追加接種，新竹縣政府表示，基於疫苗足夠，擴大統計至本月15日，符合已接種第2劑疫苗且間隔滿5個月者約有2700人，規畫自12月8日至15日，由23家院所據點提供第3劑莫德納施打服務。

中央流行疫情指揮中心昨公布，開放公費新冠疫苗第3劑追加接種，截至昨天，已完整接種疫苗且間隔滿5個月，今年7月2日（含）前已完成第2劑接種者，不論原本打的疫苗廠牌，皆可接種莫德納作為第3劑追加劑。

新竹縣政府指出，截至昨天，新竹縣約有1300人符合中央規定的資格，但新竹縣基於疫苗足夠，已擴大統計至本月15日，約有2700人符合接種第3劑，規畫自12月8日至15日，由23家院所（11家診所和12間衛生所）據點提供第3劑莫德納施打服務。

縣長楊文科呼籲，符合資格民眾可直接向縣內第3劑追加劑專診的醫療院所預約接種，不用再到平台登記。

第3劑追加接種服務對象為第1類至第3類對象，包括醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員（包含航空機組員、港埠工作人員、防疫旅宿工作人員等），以及因公出國人員，至於其餘符合間隔之民眾，也可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種。

衛生局呼籲，尚未接種任何廠牌新冠疫苗的鄉親們請趕緊接種，完成接種2劑能取得完整保護力，降低罹病風險。若能完成接種2劑疫苗再追加第3劑莫德疫苗0.25cc，更能讓保護力再提昇。