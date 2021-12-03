竹市國際身障日 田曉雯、陳亮達談藝術治療歷程

新竹市政府國際身障日「活出自我－最有力」活動，規劃身心障礙藝術治療創作展及運動體驗等。代言人田曉雯、陳亮達今天帶來親手繪製的畫作，並分享藝術治療創作歷程。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，2021新竹市國際身障日以運動為主軸，規劃3大系列活動，3日至11日在身障福利大樓1樓展出「我憧憬的運動風采－身心障礙藝術治療創作特展」，7日由帕運國手田曉雯、陳亮達分享運動人生故事，11日還有共融式輪椅擊劍運動體驗活動。

新竹市政府今天為活動宣傳，由輪椅舞蹈國手黃薏蓉、郭文生等，以雙輪舞及混合舞開場。田曉雯、陳亮達，帶來親手繪製的「星星在眨眼」、「潛入藍星球」畫作。

19歲的帕運游泳國手陳亮達，天生雙腳沒有小腿，在家人鼓勵下，3歲開始學習游泳。陳亮達致詞時說，他藉由藍色顏料呈現海洋與水，也把在游泳時的感受，融入畫作，再用多元色彩點綴，象徵著自己活出繽紛人生。

田曉雯因右手神經萎縮，導致右手掌無法正常翻正，勤練左手持拍，在桌球賽事贏得亮眼成績，她今天致詞時表示，身邊有不少朋友給予鼓勵、支持，藉由創作圖畫，呈現內心最真實的感受，活出光鮮的生活。

田曉雯說，她喜歡夜晚的天空，能感受放鬆，而天上星星月亮，代表著閃耀燦爛的每一天，她希望能像星星一樣閃耀。

新竹市長林智堅出席表示，市府不僅重整身障福利服務大樓並打造身障就業大樓，社工人力更增加到105名，盼給身障朋友更優質的生活環境。他邀請市民參與活動，欣賞身障朋友藝術創作，聆聽帕運國手運動人生。