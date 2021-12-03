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桃檢署誌10位檢察長回娘家 空難、劉邦友血案全展出

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃檢1樓現場展出1977年中壢事件、1996年劉邦友血案、1998年大園空難、2000年新加坡航空空難等。記者曾健祐／攝影
桃檢1樓現場展出1977年中壢事件、1996年劉邦友血案、1998年大園空難、2000年新加坡航空空難等。記者曾健祐／攝影

桃園地檢署今舉辦「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，展出桃檢自1973年成立至今，偵辦包括早期空難、劫機、劉邦友血案及近年洪仲丘等矚目事件等，透過紙本、電子書方式同步呈現，今發表會更有多達10位歷任檢察長「回娘家」，檢察界高層雲集氣氛熱絡。

桃檢1樓現場展出1977年中壢事件、1996年劉邦友血案、1998年大園空難、2000年新加坡航空空難、2013年下士洪仲丘案、2015年阿帕契事件、2016年紅珊瑚陸客火燒車事件；其中1998年黃樹剛劫機案，更展出現任高檢署檢察長邢泰釗，當年在桃檢當檢察官時訊問被害機長歷史照片。

現場包括法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、台高檢檢查長邢泰釗，金門高分檢及台北、士林、新北、基隆、新竹及金門等多個地檢署檢察長也都到場共襄盛舉。

另外，今出席的歷桃檢檢查長有林偕得、施茂林、朱楠、王添盛、陳守煌、蔡清祥、費玲玲、林朝松、朱兆民，及王俊力等人。

桃檢代理檢察長陳維練說，這次署誌在前檢察長王俊力任內策劃完成，檔案展以科技典藏、回顧展為主，用紙本、電子書一同展現，展出早年劫機潮、空難等種種天災人禍，有賴歷任首長偕同仁偵辦；陳也回憶，當年他初派到桃檢時，檢察官僅14人，現在光是主任就有14位，檢察官108位。

蔡清祥表示，他2003年至2005在桃檢當檢察長，桃檢是個忙碌、辛苦的地方，案件數量全國數一數二，他任內要求未結案件在99件以下，至今仍被傳為「九九神功」；蔡也說，他前兩年爭取、撥給桃檢66位包括檢察官、檢察事務官及書記官員額，他充分了解桃檢的辛苦。

前法務部長施茂林也曾擔任桃檢檢察長，他談起當年和選定新址時，考量以農田水利會的埤塘就「不用再挖地下室」，他任內也經歷過大園空難，開啟國內有史以來最大的DNA檢驗報告，在近年的澎湖空難鑑定身分得以發揮。

據了解，桃檢署誌籌備許久，從近年歷任檢察長彭坤業、郭文東，及剛接掌調查局長的王俊力任內著墨最深，暨宜蘭地檢今年3月發表署誌後，桃檢這次斥資近百萬元，將1樓大廳佈置成隆重會場，並特別安排每一位來賓都有專人接待。

法務部長蔡清祥。記者曾健祐／攝影
法務部長蔡清祥。記者曾健祐／攝影
今出席的歷桃檢檢查長有林偕得、施茂林、朱楠、王添盛、陳守煌、蔡清祥、費玲玲、林朝松、朱兆民，及王俊力等人。記者曾健祐／攝影
今出席的歷桃檢檢查長有林偕得、施茂林、朱楠、王添盛、陳守煌、蔡清祥、費玲玲、林朝松、朱兆民，及王俊力等人。記者曾健祐／攝影
現場展出現任高檢署檢察長邢泰釗，當年在桃檢當檢察官時訊問被害機長歷史照片。。記者曾健祐／攝影
現場展出現任高檢署檢察長邢泰釗，當年在桃檢當檢察官時訊問被害機長歷史照片。。記者曾健祐／攝影
歷任桃檢檢察長與桃檢襄閱、主任合影。記者曾健祐／攝影
歷任桃檢檢察長與桃檢襄閱、主任合影。記者曾健祐／攝影
桃檢發表署誌。記者曾健祐／攝影
桃檢發表署誌。記者曾健祐／攝影
桃檢代理檢察長陳維練。記者曾健祐／攝影
桃檢代理檢察長陳維練。記者曾健祐／攝影
前桃檢檢察長、現任調查局長王俊力。記者曾健祐／攝影
前桃檢檢察長、現任調查局長王俊力。記者曾健祐／攝影

空難 檢察官 蔡清祥

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