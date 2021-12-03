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桃園地檢署成立半世紀 發表署誌舉辦檔案回顧展

中央社 / 桃園3日電

桃園地檢署成立半世紀，今天舉辦署誌發表暨檔案回顧展，展出歷年來偵結的重大案件。法務部蔡清祥出席時表示，桃園地檢署承辦案件多，同仁都很努力，相信能不斷進步。

桃園地檢署自民國62年6月16日成立以來已過半世紀，今天舉辦「惟明克允－桃園地檢署署誌發表暨檢警調監檔案回顧展」，包括法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗，以及歷任檢察長等人皆出席與會。

蔡清祥出席時致詞表示，桃園地檢署是一個非常忙碌的地方，承辦案件是全國數量最多的地檢署之一；檢察機關的人力非常缺乏，他這3年多來努力爭取，第1年爭取了110人，第2年爭取了187人，今年又爭取到明年有215人，前兩年爭取到的人力，有66人撥到桃園地檢署擔任檢察官、檢察事務官等。

蔡清祥表示，桃園地檢署也與桃園市政府訂定了職務宿舍的簽約，這是全國檢察機關唯一能夠有職務宿舍的興建，相信在所有人努力下，桃園地檢署能一步步往前走。

桃園地檢署表示，署誌中有節錄的重大歷史案件包括中壢事件、歷次劫機事件、前桃園縣長劉邦友公館血案、洪仲丘命案、陸客火燒車事件等，並發行電子書。

桃園地檢署表示，檔案回顧展則是由法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局、內政部警政署航空警察局、法務部矯正署桃園監獄、法務部矯正署桃園女子監獄協辦，以「科技典藏、法務一條龍」為主題，在桃園地檢署一樓展出，歡迎民眾參觀。

桃園 法務部 蔡清祥

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