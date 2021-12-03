快訊

罷免案明年1月9日投票 林昶佐：有信心守住中正萬華

媽媽外出買晚餐…3歲男童跑去親戚家 遭比特犬活活咬死

桃園2022跨年大咖來賓 金曲歌王壓軸獻唱

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園2022「Meet遇見桃園」跨年演唱會31日在高鐵桃園站前廣場舉行，桃園市政府觀光旅遊局今天公布倒數後的大咖來賓，由金曲歌王李玖哲重編《想太多》、《我會好好過》等經典好歌。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園2022「Meet遇見桃園」跨年演唱會31日在高鐵桃園站前廣場舉行，桃園市政府觀光旅遊局今天公布倒數後的大咖來賓，由金曲歌王李玖哲重編《想太多》、《我會好好過》等經典好歌。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園2022「Meet遇見桃園」跨年演唱會31日在高鐵桃園站前廣場舉行，桃園市政府觀光旅遊局今天公布倒數後的大咖來賓，由金曲歌王李玖哲重編《想太多》、《我會好好過》等經典好歌，串聯夜店電音組曲，陪民眾嗨翻新年的第一天。

觀光旅遊局表示，李玖哲最近與金曲歌后艾怡良合作新歌，被狂讚是性感真男人，但他謙虛說自己一點也不性感，反倒感性多一點，很容易被戳中哭點。他被問到老婆相馬茜覺得他哪裡性感？李說：「她覺得我的肥肚子最性感，因為很有安全感！」

這兩年因為疫情影響，李玖哲除了跟相馬茜相隔兩地，也久未和美國家人見面，最近剛過完41歲生日的他，第一個願望就獻給家人，希望疫情趕緊結束能返美探親。

2021年對李玖哲來說是事業豐收的一年，除了接下綜藝節目主持棒，也擔任男團選秀節目導師，還與姚元浩主持美食節目。他表示，沒想過在疫情艱難的一年，還能有這麼多挑戰，收穫非常多，不過主持美食節目讓他胖了不少，直呼「職業傷害」。

為了桃園跨年晚會，李玖哲重新編排「Will You Remember Me」、「不，完美」、「想太多」和「我會好好過」等經典歌曲，也將首次表演夜店最嗨電音組曲。他也透露已經在籌備新作品，新的一年一定會帶給大家新作品。

桃園 疫情 跨年晚會

延伸閱讀

好威！資深媒體人高愛倫新書發表 80年代一線大咖齊現身

疫後振興！桃園戶外教學補助1300多團報名 休區觀光夯

威力盃／南投棒球女孩強碰桃園 陳雅萱未來受期待

桃園改造老店凸顯品牌特色 為商圈增添新魅力

相關新聞

桃園新增自治條例 養豬、養雞須離民宅學校300公尺

桃園市議會今三讀通過「桃園市新設置畜牧場自治條例」，未來新的養豬場、養雞場需距離集合式住宅及機關學校300公尺，還要符合...

桃檢署誌10位檢察長回娘家 空難、劉邦友血案全展出

桃園地檢署今舉辦「署誌發表暨檢警調監所檔案回顧展」，展出桃檢自1973年成立至今，偵辦包括早期空難、劫機、劉邦友血案及近...

桃園2022跨年大咖來賓 金曲歌王壓軸獻唱

桃園2022「Meet遇見桃園」跨年演唱會31日在高鐵桃園站前廣場舉行，桃園市政府觀光旅遊局今天公布倒數後的大咖來賓，由...

後龍爭取外埔港開闢計畫道路 喜獲中央補助2.5億

苗栗縣後龍鎮外埔漁港是全縣最大漁港，還曾打造過玻璃帷幕的商店街，但近年來港區及周邊的整體發展卻比不上北邊的竹南鎮龍鳳漁港...

桃園養豬雞須離民宅學校300公尺 業者：衝擊大

桃園市不少新設畜牧場頻遭民眾抗議，市府推出「桃園市新設置畜牧場管理自治條例」草案，規定新設畜牧場與醫院、住宅、學校都要距...

前空軍黑蝙蝠中隊70周年慶 特展揭參與越戰秘辛

前空軍第34中隊「黑蝙蝠中隊」今年邁入70周年，新竹市長林智堅今與國防部空軍司令部、昔日黑蝙蝠中隊隊員與眷屬歡慶周年。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。