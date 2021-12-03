桃園2022跨年大咖來賓 金曲歌王壓軸獻唱

桃園2022「Meet遇見桃園」跨年演唱會31日在高鐵桃園站前廣場舉行，桃園市政府觀光旅遊局今天公布倒數後的大咖來賓，由金曲歌王李玖哲重編《想太多》、《我會好好過》等經典好歌，串聯夜店電音組曲，陪民眾嗨翻新年的第一天。

觀光旅遊局表示，李玖哲最近與金曲歌后艾怡良合作新歌，被狂讚是性感真男人，但他謙虛說自己一點也不性感，反倒感性多一點，很容易被戳中哭點。他被問到老婆相馬茜覺得他哪裡性感？李說：「她覺得我的肥肚子最性感，因為很有安全感！」

這兩年因為疫情影響，李玖哲除了跟相馬茜相隔兩地，也久未和美國家人見面，最近剛過完41歲生日的他，第一個願望就獻給家人，希望疫情趕緊結束能返美探親。

2021年對李玖哲來說是事業豐收的一年，除了接下綜藝節目主持棒，也擔任男團選秀節目導師，還與姚元浩主持美食節目。他表示，沒想過在疫情艱難的一年，還能有這麼多挑戰，收穫非常多，不過主持美食節目讓他胖了不少，直呼「職業傷害」。

為了桃園跨年晚會，李玖哲重新編排「Will You Remember Me」、「不，完美」、「想太多」和「我會好好過」等經典歌曲，也將首次表演夜店最嗨電音組曲。他也透露已經在籌備新作品，新的一年一定會帶給大家新作品。