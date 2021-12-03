黑蝙蝠中隊邁入70週年 特展揭越戰任務秘辛

前空軍第34中隊（黑蝙蝠中隊）今年邁入70週年，新竹市文化局辦理「星空，我們的家—南星計畫主題特展」，記錄黑蝙蝠中隊參與越戰秘辛。

新竹市長林智堅今天出席活動，致詞時表示，黑蝙蝠中隊自1951年成立至今，今年邁入70年，文化局藉由舉辦70週年隊慶，表達感佩與敬意。

林智堅說，他感謝國軍弟兄，也緬懷國軍前輩，因此，透過空間規劃、重新整理東大飛行公園，以飛行意念設計，除讓黑蝙蝠中隊文物陳列館，有更好的環境，共同緬懷。

第15屆國軍戰鬥英雄、黑蝙蝠中隊隊員陳典聰向中央社記者表示，他高齡88歲了，感謝各界幫忙，見證黑蝙蝠中隊文物陳列館建立，而陳列館展示空軍的忠勇軍風。

陳典聰說，他從19歲擔任飛官至59歲，從中歷經不少任務，曾在越戰之際出動支援，每次都很危險，但他總抱著「想打到我沒那麼容易」，驚險完成任務。

陳典聰說，今天與不少軍官好友相見，感到開心，但也有不少同梯軍官等逝世，也讓他相當感嘆。

文化局表示，今年度特展主題為「星空，我們的家—南星計畫主題特展」，展出黑蝙蝠中隊轉往越南及其他東南亞地區執行任務期間，在敵軍高射炮與游擊隊的夾擊下，種種險象環生。展期即日起至明年8月。