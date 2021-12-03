後龍爭取外埔港開闢計畫道路 喜獲中央補助2.5億

苗栗縣後龍鎮外埔漁港是全縣最大漁港，還曾打造過玻璃帷幕的商店街，但近年來港區及周邊的整體發展卻比不上北邊的竹南鎮龍鳳漁港，後龍鎮公所為帶動當地港區發展，提案爭取開闢、改善4條計畫道路，最近已獲中央核定2億多元，鎮公所將配合用地徵收費近5000萬元，在港區南、北各開闢一條8公尺的東西向道路，另外也將延長連結1、2號道路，改善當地交通瓶頸，鎮公所盼2年內開通完成，重振外埔港風光。

後龍鎮公所提報後龍外埔漁港特定區計畫道路開闢及拓寬改善工程，盼打通港區的交通瓶頸，上月已獲內政部核定生活圈道路交通系統建設計畫，其中漁港特定區1、2號道路連接改善工程獲核定補助6268萬元，5、7號道路改善工程獲核定1億8980萬元，鎮公所用地徵收等項配合款近7200萬元，未來道路開通後有助整個港區周邊形成路網。

後龍鎮長朱秋隆表示，外埔港是苗栗縣最大的漁港，也曾風光一時，但近年來的資源及建設發展似乎比不上竹南龍鳳漁港，因此鎮公所極力爭取這項道路交通瓶頸改善計畫，增進外埔港的觀光發展，獲得中央核定補助進行開闢或拓寬改善的4條計畫道路，其中在外埔、海埔里各有1條寬8公尺的東西向道路將開闢，另外還計畫連結拓寬10公尺、12公尺道路各1條，在港區周邊建構路網。