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後龍爭取外埔港開闢計畫道路 喜獲中央補助2.5億

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮公所爭取後龍外埔漁港特定區計畫道路開闢及拓寬改善工程，盼建構港區周邊路網，將在2年內開闢、拓寬改善共4條計畫道路。圖／紀介五提供
苗栗縣後龍鎮公所爭取後龍外埔漁港特定區計畫道路開闢及拓寬改善工程，盼建構港區周邊路網，將在2年內開闢、拓寬改善共4條計畫道路。圖／紀介五提供

苗栗縣後龍鎮外埔漁港是全縣最大漁港，還曾打造過玻璃帷幕的商店街，但近年來港區及周邊的整體發展卻比不上北邊的竹南鎮龍鳳漁港，後龍鎮公所為帶動當地港區發展，提案爭取開闢、改善4條計畫道路，最近已獲中央核定2億多元，鎮公所將配合用地徵收費近5000萬元，在港區南、北各開闢一條8公尺的東西向道路，另外也將延長連結1、2號道路，改善當地交通瓶頸，鎮公所盼2年內開通完成，重振外埔港風光。

後龍鎮公所提報後龍外埔漁港特定區計畫道路開闢及拓寬改善工程，盼打通港區的交通瓶頸，上月已獲內政部核定生活圈道路交通系統建設計畫，其中漁港特定區1、2號道路連接改善工程獲核定補助6268萬元，5、7號道路改善工程獲核定1億8980萬元，鎮公所用地徵收等項配合款近7200萬元，未來道路開通後有助整個港區周邊形成路網。

後龍鎮長朱秋隆表示，外埔港是苗栗縣最大的漁港，也曾風光一時，但近年來的資源及建設發展似乎比不上竹南龍鳳漁港，因此鎮公所極力爭取這項道路交通瓶頸改善計畫，增進外埔港的觀光發展，獲得中央核定補助進行開闢或拓寬改善的4條計畫道路，其中在外埔、海埔里各有1條寬8公尺的東西向道路將開闢，另外還計畫連結拓寬10公尺、12公尺道路各1條，在港區周邊建構路網。

縣議員鄭秋風指出，外埔港是苗栗縣的中心漁港，但近年確實讓人感覺較「沒落」，交通為建設之母，期盼這次的道路開闢計畫能再次帶動外埔港的發展，地方樂觀其成。

苗栗縣後龍鎮公所爭取後龍外埔漁港特定區計畫道路開闢及拓寬改善工程，獲內政部核定生活圈道路交通系統建設計畫補助共2.5億元。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮公所爭取後龍外埔漁港特定區計畫道路開闢及拓寬改善工程，獲內政部核定生活圈道路交通系統建設計畫補助共2.5億元。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣 內政部 埔里

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