桃園養豬雞須離民宅學校300公尺 業者：衝擊大
桃園市不少新設畜牧場頻遭民眾抗議，市府推出「桃園市新設置畜牧場管理自治條例」草案，規定新設畜牧場與醫院、住宅、學校都要距離300公尺以上，議會臨時會今三讀通過，市府將公告施行。但桃園市養豬、養雞協會皆表示此案對產業衝擊甚大，畜牧場周遭居民則指臭味汙染不會只飄幾百公尺，認為草案還有調整空間。
新設畜牧場常與地方發生衝突，去年龍潭區高平里1處農牧用地獲准設立養雞場，立刻有里民組自救會表達不滿，今年新屋區下田里也有居民抗議市府無預警准許設立養雞場，擔憂毛絮滿天飛可能影響當地環境。
市府農業局漁牧科長高明．帕桑表示，全市現有317家養豬場、130家養雞場，過去市府依照行政院農委會「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」管理農牧場，並無自治條例，農業局參考苗栗、台南等縣市作法規畫草案，已明定目的事業主管機關、新設畜牧場登記條件、申請程序，若業者未遵照經營計畫書執行，最重將撤照處分；但自治條例不溯及既往，以保障現有畜牧場。
桃園市養豬協會總幹事彭金松表示，自治條例上路後，往後恐找不到適合的位址設場，對產業影響很大；新設畜牧場都會設置水濂把關環境，減少許多環境汙染，希望法令放寬，為養豬業保留一點生存空間。
「不反對自治條例，但要有配套！」桃園市養雞協會理事長陳明峻說，近年許多建商會進到農業特定區收購建地，導致住宅和畜牧場比鄰，根本是「乞食趕廟公」，市府應想想辦法，不能只限縮養雞業。
新屋區下田里長黃福禮說，養雞場臭味可能會隨風飄散，市府都稱業者設場是依法申請，等到里民發現時「生米早煮成熟飯」要抗議也來不及，未來業者設廠前，市府應事前下鄉會勘，了解居民的想法再決定是否核准設立。
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