前空軍黑蝙蝠中隊70周年慶 特展揭參與越戰秘辛
前空軍第34中隊「黑蝙蝠中隊」今年邁入70周年，新竹市長林智堅今與國防部空軍司令部、昔日黑蝙蝠中隊隊員與眷屬歡慶周年。市府今年也規畫「星空，我們的家—南星計畫主題特展」，即日起展出至明年8月，紀錄黑蝙蝠中隊參與越戰秘辛，歡迎民眾參觀、深入認識這段歷史。
林智堅指出，黑蝙蝠中隊自1951年成立至今，今年邁入70年，文化局特別藉由舉辦70周年隊慶表達對其的感佩與敬意，其中更有三個重要意涵，第一，台美合作關係持續不變，面對威脅與挑戰，台灣與美國始終攜手合作，守護區域的安全，保護民主、自由的永續發展。
第二，城市戰略地位重要不變，無論過去、現在還是未來，新竹始終是台灣國防與經濟的戰略城市，肩負起守護台灣的重責大任。
第三，他要感謝國軍弟兄、緬懷國軍前輩的思念不變，因此他上任後透過空間規畫、重新整理東大飛行公園，以飛行意念設計，除讓黑蝙蝠中隊文物陳列館有更好的環境，也讓民眾藉由公共空間來緬懷。
高齡90歲、第15屆國軍戰鬥英雄、黑蝙蝠中隊隊員陳典聰分享，他要感謝各為先進，包括隊員李崇善、教授龍應台、前市長林政則等人，才有黑蝙蝠中隊文物陳列館的建立，讓陳列館能完整展示空軍的忠勇軍風，陳列館也讓許多弟兄家屬知道家人從事的偉大任務，給他們交代、讓他們獲得安慰與珍重，最近展出的南星計畫讓黑蝙蝠中隊的歷史更完整。
文化局表示，黑蝙蝠中隊文物陳列館展出黑蝙蝠中隊完整文史紀錄，現階段展場位於1樓，分為常設展與特展，今年度特展主題為「星空，我們的家—南星計畫主題特展」，展出黑蝙蝠中隊轉往越南及其他東南亞地區執行任務期間，在敵軍高射炮與游擊隊的夾擊下，種種險象環生。
文化局說明，「星空，我們的家—南星計畫主題特展」展期即日起至明年8月，4日將舉辦講座，邀請國內著名空軍飛行器插畫大師—吳宏信，用「插畫」帶領民眾進入黑蝙蝠中隊的世界。相關資訊請電洽黑蝙蝠中隊文物陳列館03-5425061，或至新竹市文化局網站（https://culture.hccg.gov.tw/ch/index.jsp）查詢。
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