桃園新增自治條例 養豬、養雞須離民宅學校300公尺

桃園市議會今三讀通過「桃園市新設置畜牧場自治條例」，未來新的養豬場、養雞場需距離集合式住宅及機關學校300公尺，還要符合環保局汙染防制規定才能興設；議員舒翠玲認為自治條例只針對新設場舍，不溯及既往，無法解決既有場舍對環境的影響，也無助解決既有場舍與地方居民的爭議衝突。農業局表示，有相關政策輔導，不會置之不理。

新的自治條例由桃園市政府提案，除了規劃畜牧場需距離集合式住宅等設施500公尺，也明定禽畜糞尿資源化設施（堆肥場）距離需距離1公里以上，2者均需汙染防制措施計畫，環保局審核過關才能營運。日前分組審查時，藍綠2黨審查委員對後者均無意見，但認為前者距離應該可以縮短。

議員莊玉輝表示，500公尺距離恐不利國內畜牧業發展，尤其最近在吵開放美豬進口，如果兩項政策都通過，以後國人恐怕沒有台灣豬可以吃，縮短為300公尺較適合；議員蔡永芳雖認為禽畜排泄對周邊環境影響很大，認為應維持原本提案，但大會表決時，僅他舉手反對更改，最後以距離300公尺通過。

議員舒翠玲認為自治條例只針對新設場舍，不溯及既往，無法解決既有畜牧場的環境汙染問題，業者與地方居民的衝突爭議仍在，強調輔導既有場舍改善環境才是重點。

農業局表示，雖然自治條例不溯及既往，但既有畜牧業者未來想繼續經營，也必須符合相關環保法規，擴場或更新設備時，均需提出友善環境的經營計畫，未提就不能繼續飼養。另外，就算場舍沒有更新，糞水及臭味造成環境汙染一樣有環保法規可罰。

桃園目前有317家養豬戶、130家左右禽類養殖場，針對既有畜牧業者，農業局爭取到1年1750萬元農委會百億養豬產業基金協助豬農更換設施設備，另自編經費輔導雞農和鴨農改善環境。

農業局表示，市府爭取到的百億養豬產業基金今年以協助22戶豬農改善環境，未來3年也有相同經費，目標4年要協助80幾戶。