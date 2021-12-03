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竹市身障藝術治療創作特展 帕運國手響應國際身障者日

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
今天是國際身心障礙者日，新竹市府即日起至11日在身心障礙福利服務大樓舉辦「活出自我－最有力」系列活動，林智堅今出席開幕記者會。圖／市府提供
今天是國際身心障礙者日，新竹市府即日起至11日在身心障礙福利服務大樓舉辦「活出自我－最有力」系列活動，林智堅今出席開幕記者會。圖／市府提供

今天是國際身心障礙者日，新竹市府即日起至11日在身心障礙福利服務大樓舉辦「活出自我－最有力」系列活動，邀請仁川亞帕運銀、銅牌的輪椅舞蹈國手黃薏蓉、郭文生夫妻精彩演出，帕運國手田曉雯、陳亮達也將分享運動人生故事，並展出「我憧憬的運動風采」藝術治療創作及辦理共融式輪椅擊劍運動體驗活動。

市長林智堅今出席開幕記者會，他說，上任後重整身障福利服務大樓、投入近4億元打造身障就業大樓、社工人力更增加至105名，盼給身障朋友更優質的生活環境，並活出精彩人生，邀請民眾一同參與活動，欣賞身障朋友藝術創作，聆聽帕運國手運動人生。

市府指出，2021新竹市國際身障日以運動為主軸，規畫三大系列活動，3日至11日在身障福利大樓1樓展出「我憧憬的運動風采－身心障礙藝術治療創作特展」、7日由帕運選手田曉雯、陳亮達將分享運動人生故事、11日辦理2場次共融式輪椅擊劍運動體驗活動，盼透過身心障礙者多元、共榮的創作與人生故事，激勵社會大眾「活出自我、勇敢逐夢」，更加認識並尊重多元差異。

帕運桌球國手田曉雯說，喜歡夜晚的天空，看上去感到放鬆，天上星星月亮，代表著閃耀燦爛的每一天，更希望自己能像星星一樣閃耀，周圍還有許多人圍繞著自己給予鼓勵、支持，代表自己並不孤單，而畫作顏色由深而淺，意味著從內心最真實的感受，一直到活出光鮮的自己。

帕運游泳國手陳亮達則說，藍色象徵著海洋、水，這幅畫就像自己躍入水底游泳一樣，感受到水的環抱，心情自在放鬆，畫作上色彩絢爛的點點，代表著自己活出繽紛人生。

社會處指出，2021年新竹市國際身心障礙者系列活動採線上報名，歡迎民眾踴躍參加，帕運國手田曉雯、陳亮達講座報名連結，輪椅擊劍體驗活動報名，可洽專線03-5222303或社會處身心障礙福利科連絡電話5351560。

身障 新竹 林智堅

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