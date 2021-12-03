住得起才幸福 竹市時力議員籲市府推動囤房稅

全台房價大飆漲，為加強房屋居住功能，抑制投資價值，財政部上周與六都、新竹縣市開會課徵囤房稅，隨後即傳出桃園市、高雄市宣布將課徵或提高囤房稅，台南市也在本周通過房屋稅條例修正，提高多屋者持有成本；時代力量新竹市三名議員今開記者會，呼籲市長林智堅應跟隨三名綠營縣市長腳步，盡速研議推動囤房稅。

市府指出，上週財政部召集會議之後，林智堅即責成稅務局著手研議修正囤房稅差別稅率，也持續參考各縣市作法。未來若針對「新竹市房屋稅徵收率自治條例」做調整，也將送議會審議。

此外，居住正義部分，林智堅日前也為社宅推動，特地拜訪內政部政務次長花敬群共商合作，市府將與國家住都中心合作，興辦社會住宅，目前選定竹市建功高中南側、三廠市場北側國防部土地、光復路上將軍村停車場、建功高中東側四處，預計規畫2400戶，以保障國民居住權益。

市議員廖子齊指出，目前台北市、連江縣、宜蘭縣、桃園市與新竹縣都有實施最低稅率1.5%以上的差別稅率，台南市與高雄市也即將開徵，囤房稅只是手段，最終目的不是課稅，而是藉由提高房屋持有成本，鼓勵持有多戶非自住者將未作居住使用的房屋出租。

廖子齊建議，應參考台南市目前議會審議中的囤房稅版本，若多屋者將房屋透過包租代管業者出租，除可依「租賃住宅市場發展及管理條例」第17條減免所得稅之外，該出租房屋亦可排除於非自住房屋戶數，無須以非自住房屋稅率課稅。

桃園、高雄、竹市都同樣受惠於大量移入人口的居住需求，前述兩個民進黨執政縣市仍然堅定考慮課徵囤房稅，竹市理當把握時機推動囤房稅，鼓勵更多房屋供人居住。

市議員林彥甫說，囤房稅和社會住宅都是抑制房價飆漲的政策工具，雖然不是萬靈丹，但能展現市長確實重視市民的居住權益和生活品質。以台北市為例，2014年開徵囤房稅後房價飆漲的情況確實趨緩。

市議員蔡惠婷指出，根據《好房網實價登錄》統計，竹市東區住宅平均單價在這一年飆升10％以上。從內政部統計數據觀察，竹市的空屋數量高達1萬6千多戶。林智堅必須提出更積極的政策，才能有效遏制房產成為投資工具的現象。