2021打開新竹 一窺竹縣長公館、VIP獅王包廂趁現在

2021打開新竹「Open House Hsinchu 2021」活動，將於11、12日限時48小時於大新竹地區舉辦，民眾除了能參觀竹北六張犁聚落了解客家文史脈絡，還能走進新竹縣長楊文科居住的縣長公館，以及球迷夢寐以求的攻城獅主場館「VIP獅王包廂」，深度了解新竹縣文化資產、客家文化及運動等領域之風貌。

創始於英國倫敦的「Open House」活動，每年會限時打開城市各處建築場域，讓大家在參與其中時，進而達到空間活化、設計翻轉以及城市品牌的建立。而繼台北在2020年推出打開台北活動，今年新竹取得英國總部授權，成為全球第47座、亞洲第5座能舉辦Open House認證活動的城市。

為大眾開放平常不易參觀的空間秘境，新竹縣政府表示，打開空間包含私人住宅、工業廠房、文化宗教場域、歷史建物及展演空間等。

新竹縣文化局長李安妤指出，六家民俗公園內共保存6處文化資產，其中林家祠和大夫第平時皆有林家後代祭祀上香，未對外開放。另，歷史建築竹北六張犁問禮堂、忠孝堂（13號）則作為陽明交大客家學院的教學場域，一般民眾難以一窺樣貌，這次配合活動將安排專業學者文史導覽，讓民眾對六張犁聚落有更進一步的認識。

新竹縣教育處也加入活動行列，商請竹縣城市球隊—「新竹街口攻城獅籃球隊」開放眾多球迷夢寐以求的「VIP獅王包廂」，讓球迷一睹獅王包廂的真面貌。

教育處長楊郡慈說，縣府與攻城獅的合作讓新竹颳起「紫色籃球九降風」，帶動籃球運動風潮。球團在第二季開賽前，整修包廂樓層，打造專屬VIP攻城獅紫軍的「獅王包廂」，除了有豪華硬體設備外，9間獅王包廂各有巧思，所有空間都可感受獅團的精神，民眾可用獅王的視角，眺望整個如非洲草原般的球場。

楊郡慈表示，VIP獅王包廂開放時間為12日當天下午12:00至13:00，共開放4梯次，每梯次15分鐘，上限10人，將由攻城獅籃球隊專人導覽。