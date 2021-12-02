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疫後振興！桃園戶外教學補助1300多團報名 休區觀光夯

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長、議員關心學生戶外教學品質，到現場和學生互動。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦市長、議員關心學生戶外教學品質，到現場和學生互動。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天前往大溪好時節休閒農場，與內壢國中學子們一同現採新鮮萵苣、DIY窯烤pizza，體驗在地休閒農遊樂趣，同時了解戶外教學實施情形。

鄭文燦表示，國內疫情逐步解封，配合疫後振興，教育局規畫戶外教學專案，補助國中小及幼兒園每團1萬5000元，辦理休閒農業區、觀光工廠及環境教育設施場所等校外教學活動，目前累計報名超過1300團，帶領學子接觸食農教育、生態教育等多元學習領域。

鄭文燦說明，桃園有大約70處休閒農場，今日造訪的好時節休閒農場也是桃園唯一取得環境教育場域認證的休閒農場，透過現採當季蔬菜、DIY農事體驗等活動，讓學子們親身體驗農遊樂趣，同時更加認識農業文化，包含食材從農場到餐桌的完整歷程，極具教育意義。

此外，桃園有32處特色觀光工廠及25處環境教育設施場所，也分別推出豐富的教程及教案。教育局戶外教學專案目前累計報名超過1300團，陸續安排出團中。鄭文燦呼籲學校加強學生安全管理，期盼以寓教於樂方式，帶領學子汲取多元領域知識。

好時節休閒農場執行長陳平和表示，農場結合農村食、農、遊、藝、景5大領域資源特色，特別策劃「友善農村真食味」專案活動，包含撿雞蛋、採摘季節性蔬菜、爆米香、窯烤pizza等農事體驗活動，非常適合學生及親子同遊。

市議員李柏坊、陳治文、市府副秘書長邱俊銘、教育局長林明裕、農業局長郭承泉、內壢國中校長謝益修都出席活動。

鄭文燦（左3）、教育局長林明裕（左）鼓勵學校多爭取戶外教學補助。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（左3）、教育局長林明裕（左）鼓勵學校多爭取戶外教學補助。記者鄭國樑／攝影
內壢國中學生到休閒農業區體驗戶外教學課程。記者鄭國樑／攝影
內壢國中學生到休閒農業區體驗戶外教學課程。記者鄭國樑／攝影

桃園 鄭文燦 教育局

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