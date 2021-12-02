時代力量爆新竹消防員被派掃馬路積砂 林智堅挨轟錯誤治理

時代力量立委邱顯智今與新竹市議員、消防員工作權益促進會舉行記者會指出，新竹市有消防員被指派掃南寮大道積沙，超乎本業工作，消防署應注意非關本業的業務移轉，以免損及基層消防員的權利。消促會理事翁立思也批評，新竹市長林智堅及消防局長李世恭錯誤的治理策略，已造成基層消防員不滿，缺乏訓練以及影響救災人力，實然影響救災安全。

邱顯智指出，消防員是高工時、高風險的工作，最近十年消防和義消殉職者已達56人，時力多次呼籲勞動部與內政部重視消防員權益，並盡速提出籌組工會草案，但消防署的動作顯然不夠積極，甚至要消防員掃海邊的飄砂，讓已經過勞的消防員更雪上加霜。

邱顯智提到，市府請消防員行政協助，消防署應徹底查明，是否有正當理由及提出書面請求，並注意全國22縣市消防局非關本業的業務移轉狀況，以免損及基層消防員的權利，同時應維護基層消防員言論自由，不允許行政單位有秋後算帳的行為。

消防員工作權益促進會理事翁立思批評，消防員執勤理應以消防法所定三大任務「搶救災害、緊急救護、預防火災」為主，然而新竹市政府卻倒果為因、短視近利，只見消防局人多、駐地廣泛，卻忘了這些都是為了應變突如其來的災害，保障竹市人民公共安全的基礎。

新竹市議員林彥甫說，當初南寮大道規劃開闢時，在地居民就一再提醒會有飛砂妨礙交通，但林智堅執意開路，過去幾年市府每年都花上百萬元委外清砂，「請問市府把上百萬的錢花去哪了？」新竹市議員蔡惠婷表示，根本就是真實版「火神的眼淚」上演，把消防員當工具人用。新竹市議員廖子齊則說，不該把這些工作丟給最「好叫」的消防員來做，把真實的行政成本隱藏起來，避免排擠消防員應變重大災害或執行三大任務的寶貴人力。