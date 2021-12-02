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桃園改造老店凸顯品牌特色 為商圈增添新魅力

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭文燦指出，市府透過「商街氛圍活化」、店面改造的「品牌優化」與「空間優化」，以及「商圈媒合輔導」等面向，協助商圈發展不同主題特色。記者翁唯真／攝影
鄭文燦指出，市府透過「商街氛圍活化」、店面改造的「品牌優化」與「空間優化」，以及「商圈媒合輔導」等面向，協助商圈發展不同主題特色。記者翁唯真／攝影

桃園市長鄭文燦今下午前往中壢區，出席「店家的華麗轉身」店家改造成果發表會；鄭文燦表示，今年度的店家改造，由相關領域專家評選出17間特色潛力店家，成功協助店家進行環境整備優化、數位轉型及行銷宣傳，讓店家的主題風格更有亮點。

鄭文燦指出，市府透過「商街氛圍活化」、店面改造的「品牌優化」與「空間優化」，以及「商圈媒合輔導」等面向，協助商圈發展不同主題特色；截至目前桃園市共成立20處商圈，其中超過一半已發展成熟，不僅成功活絡商圈人潮，也充分展現各個商圈的魅力。

今年參與店家改造之一的「有信糖菓行」，自1951年創始至今已有70年的歷史，歷經三代仍屹立不搖，店家用心經營，也讓中壢在地記憶持續傳承；鄭文燦也在有信糖菓行內，透過彈珠汽水、戳戳樂、彈珠台等零食童玩，感受既懷舊又創新的店家改造成果。

鄭市長表示，店家改造包括擴大店家改造軟硬體升級、行銷活動等，協助商圈創造亮點、協助老店透過品牌形象再設計或空間改造，讓店面環境更具特色，並鼓勵商圈、協會透過導入專業輔導團的方式，以地方深化作為主要推展策略，朝向「共好生活圈」目標邁進。

經濟發展局主秘楊叡昀表示，經發局已連續三年辦理商圈特色店家改造，截至今年止，已完成桃園市內商圈32間店家升級再造，依據店家背景故事、特色商品、服務和實際需求，媒合專業團隊，打造品牌形象、空間優化再造，並輔導店家導入行動支付，而參與改造的店家業績普遍提升2至3成，有效活絡商圈的經濟力。

今年參與店家改造之一的「有信糖菓行」，自1951年創始至今已有70年的歷史，歷經三代仍屹立不搖，店家用心經營，也讓中壢在地記憶持續傳承。記者翁唯真／攝影
今年參與店家改造之一的「有信糖菓行」，自1951年創始至今已有70年的歷史，歷經三代仍屹立不搖，店家用心經營，也讓中壢在地記憶持續傳承。記者翁唯真／攝影

鄭文燦 桃園 品牌

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