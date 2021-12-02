竹北經國大橋改善拚2025完工 立委籲減少汽機車事故　

立法院內政委員會2日考察新竹縣交通建設，內政委員會召委林為洲與立委林思銘，聚焦甫獲中央核定補助12億6千億元的竹北經國大橋交通改善工程，除了要求新增車道、汽機車分流之交會口設計須避免行車衝突，也希望工程兼顧河岸景觀維護，改善工程預計2025年完工，並期待工程如期如質，以解科技人塞車之苦。

竹北市經國大橋為來往新竹縣市及科學園區重要聯絡道，因竹北人口急速成長，經國大橋通勤車流量大且汽機車流交織，造成道路經常壅塞引起民怨，新竹縣政府歷時2年評估規畫，近日獲中央補助經費改善。工程已獲核定總經費12億6千萬餘元，其中中央補助近10億元，地方配合約2.65億元。

縣府工務處指出，經國大橋改善工程規畫往新竹縣端北向新建汽機車混合車道，銜接竹北興隆路三段和嘉豐五路，分流下班車潮，減輕自強南路回堵情況，同時南北向都新建機車專用道。

經國大橋預計以新增車道、汽機車分流等方式，緩解長年塞車之苦，立委林為洲建議汽機車交會處應有緩衝，才能減少交通事故。營建署署長吳欣修表示，經國大橋改善工程受限腹地，交會口設計上需注意緩衝，由於汽機車行車速度不同，要有足夠警示讓機車族提早反應，也能減少騎士切換車道的心理壓力。

吳欣修指出，經國大橋改善工程施工工期長，用路人未來預計長達3至4年會受影響，因此交通維持和替代道路方案宣導相當重要，需要縣市政府及警政單位通力合作，另外為提升民眾感受，針對工程可能破壞興隆路、自行車道及人行道，建議縣府可爭取前瞻經費，一併改善道路品質。