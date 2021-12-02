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尋找文資「潛力股 」苗栗老建築保存再生說明會將直播

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文觀局推廣老建築保存再生專案計畫，12月3日晚間7點將在苑裡鎮天下路的「小恩食光」辦苑裡場說明會，屆時將直播。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文觀局推廣老建築保存再生專案計畫，12月3日晚間7點將在苑裡鎮天下路的「小恩食光」辦苑裡場說明會，屆時將直播。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局推廣老建築保存再生專案計畫，12月3日晚間7點將在苑裡鎮天下路的「小恩食光」辦理苑裡場說明會，屆時也將直播（連結網址https://youtu.be/yjAr9fD_OHg），希望讓無法到場民眾也能參與、了解計畫內容；文觀局表示，縣內老舊建物不乏具文化資產條件的「潛力股」，但隨社會發展不斷消失，盼透過老屋的修繕補助提高民間保存老屋的意願並活化使用，也為未來積攢文化資產。

苗栗縣文觀局指出，老屋再利用就是老屋新生的過程，如今「老屋新生」已被視為城市進化的文化指標，當社區居民懂得珍惜老建築、舊空間，並有創意地加以重新利用時，代表著這座城市的文化品味，已經進化到另一個境界。

文觀局長林彥甫表示，這次計畫補助包含「建物整修」及「修復技術、培力及教育推廣」、「文化經營類」等3類，原則最高補助上限可達50%；文資法原已規範興建逾50年以上的公有建物，處分前應先進行文化資產價值評估，但私有老建築不受文資法規範，可能面臨拆除、重建命運，成為文資保存的「遺珠之憾」，藉由文化部的專案補助，盼更多具文資潛力的民間老建築，經提升建築工法與技藝價值而活化保存，並激發民間自發性的文化保存意識。

老屋 建築 文化資產

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