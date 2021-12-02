桃園街口溪水岸步道竣工 復刻大溪歷史成生態教育場所
桃園市大溪區街口溪生態水岸步道工程竣工，市長鄭文燦今天訪視現場表示，工程團隊約7成是大溪在地子弟，他們以細緻、用心的設計及友善的工法，復刻百年渡槽、糯米橋等大溪早期美好生活年代的意象，成為大溪國中的通學步道及優質生態教育場所。
街口溪生態水岸步道工程範圍自大溪國中至中華路121巷，全長約423公尺，2020年10月開工，今年7月竣工，工程總經費約2809萬元，其中經濟部水利署補助1335萬元、市府自籌1474萬元，以兼具防災、景觀、生態、步道4大功能為發想設計，還獲市府首件公共工程金品獎特優，以及行政院公共工程委員會公共工程金質獎優等。透過地方參與方式，從多元角度重現早期街口溪的人文歷史、糯米橋、渡槽、紅磚及礦產等文化在此重現，復刻美好的田園生活。
施工過程也以生態工法，透過就地取材形成生態棲地，讓魚類、鳥類、昆蟲等生物有更好的生態棲息空間；這裡也是銜接田心仔古道或前往尾寮山的起點，成為大溪國中最好的生態及人文教育的場域。
鄭文燦說，生態城市的建設不只是道路、公園的改造，城市中的河川也非常重要，近年來市府推動大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫等大型計畫，改善河川的生態環境，也辦理如同安綠水巷環境改善工程等後巷翻轉計畫，讓平時不起眼的排水溝渠，融入地方人文歷史後完成改造，讓大家耳目一新。
水務局長劉振宇表示，街口溪承接上游野溪排水，終年水量豐沛且水質清澈，生態豐富多樣，為提升街口溪整體防洪及環境改善，工程以防洪安全、生態景觀、環境教育、步道串聯作為設計主軸，在防洪安全基礎上，結合周邊環境分為入口創意區、生態教育區及「走讀復古區」3個特色空間，全區動線貼心考量全齡使用，打造無障礙及多元空間，讓市民享受散步樂趣。而循環經濟也是工程重點，工程特別以就地取材的砌石護岸，恢復自然底質河床，營造多元棲息空間。
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