休耕補助該誰領？ 代耕農與地主爭論不休

桃園不少農民與代耕業者因為申領停灌補助爆發爭議，今天有代耕業者不滿長年來補償都是地主在領，自己購買大型農機卻領不到一毛錢，根本沒法過活，批評農水署罔顧代耕業者權益。卻也有地主反映，休耕補助被代耕業者逕自申領，雙方僵持不下。議員直言，中央不能放任農民內鬥，必須出面解決，否則會沒完沒了。

農水署桃園管理處副處長謝清文表示，原則上若地主同意代耕，由代耕業者取得書面同意書後請領，若地主本身為耕作者，可由地主自行請領。

他坦言，實務上地主和代耕業者對於雙方可以分到多少補償金，常常談不攏，但農水署也無法代為仲裁，若雙方意見分歧，可到水利工作站協商；由於石門水庫至今仍維持近滿水位，明年應比較不會發生類似爭議。

桃園新屋區農改場今上午舉行水資源競用區2.0說明會，代耕業者游先生直言，根據農委會公文，停灌補助對象是「實際耕作者」，但政府也把地主認定為實際耕作者，導致雙方若同時請領就會僵持不下，呼籲政府拿出公權力確實執行。

許姓地主則批評，在大園的土地近年並沒有委託給任何代耕者，但今年初要申請休耕補助時，才發現早就被代耕業者請領，質疑政府查核過程太過粗糙，犧牲地主權益。

議員彭俊豪表示，很多地主和代耕業者都是口頭契約，因此即使去年給代耕業者耕作，但今年不一定會給同樣的代耕業者種，中央單位審查時必須非常謹慎，有必要時也要居中協調，否則就算推出新政策，往後還是會爭論不休。

議員謝美英表示，實際從農的朋友權益應該受到照顧，政府部門在發各項通知，作業標準應該統一，尤其攸關權益的問題，更需謹慎以對，減少爭議發生。