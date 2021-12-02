桃園海岸治理論壇 經濟部：做好永續發展保護海岸

桃市府今在中壢區中央大學舉辦「桃園海岸治理論壇暨成果專刊發表會」，除桃園市長鄭文燦，經濟部次長曾文生也親臨現場，他表示，桃園要不是有鄭文燦，經濟部可能不知道該怎麼回答外界的質疑，也透過中央大學團隊提供的寶貴意見，讓經濟部在推動相關工作上更有信心。曾文生說，因為三接問題就在桃園，有非常多的討論與爭論，而這些都讓大家去重視海岸，經濟部也會做好永續發展保護海岸。

曾文生表示，台灣身為海島國家，對於海的了解及掌控有更大努力空間，蔡英文總統上任後，成立海洋委員會陸續推動許多海洋治理工作，對於未來是有急迫性的，氣候變遷、全球暖化最直接衝擊到海岸，現在已看到許多國家已在面對，可能是國土逐漸流失的問題，暖化而帶來的海水上升，暖化帶來整個海岸的生態變遷也是我們未來要主動去面對的問題。

曾文生指出，未來要走向減碳工作，發展離岸風電、再生能源發展都會是一個非常大的重點，會帶動海洋工程的前進，感謝中央大學團隊，這段時間有關於整個桃園海岸海洋科學上給予非常多幫助跟知識建立，給我們非常多寶貴意見，讓經濟部在推動相關工作上面更有信心。