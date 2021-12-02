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桃園1到11月違規抽菸224件 校園百件占大宗

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市衛生局將華泰名品城列入禁菸場所，近日與警方積極取締違規。圖／衛生局提供
桃園市衛生局將華泰名品城列入禁菸場所，近日與警方積極取締違規。圖／衛生局提供

桃園市衛生局推廣無菸環境，公告了2811處禁菸場所，截至今年11月底共取締224件違規，開出31.5萬元罰金。衛生局表示，吸菸有害身心健康，歡迎民眾多利用桃園二代戒菸合約醫療院所，或撥打戒菸免費專線（0800-636363），由專人協助脫離菸癮。

衛生局指出，桃園境內禁菸場所包括6座無菸廟宇、33處無菸辦公場所周圍環境、327座無菸公園、281處高中職以下學校、356座公車候車亭及1805間連鎖便利商店、咖啡店及速食店騎樓。另外，大溪老街、中路二號社會住宅沿街步道及華泰名品城也是禁菸區域。

衛生局表示，今年違規以校園為大宗，共有100件，且多是學生，主因是校園平常有人管理，老師也認真巡查，將持續加強相關菸害防制教育。另外，稽查人員也在校園以外地區積極取締，最新公告的華泰名品城光11月就取締達36件。

衛生局進一步表示，華泰名品城禁菸範圍包括園區戶外休憩區、園區與機場捷運A18站連通天橋、青埔路一段與華泰名品城大道路口機車停車場及華泰名品城大道，吸食電子煙也同樣違法，違者面臨2千元到1萬元罰鍰。

衛生局提醒，吸菸危害健康，電子煙也無助戒菸，建議民眾多利用本市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮。另外，也可上桃園市衛生局無菸網站（http://dph.tycg.gov.tw/nosmoking/）查詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 華泰名品城 戒菸

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