竹縣蓮花寺濕地藏珍稀植物 林為洲率內政委員會現勘

新竹縣蓮花寺旁軍方管制區內擁有9種保育植物，但濕地面臨陸化危機，立委林為洲今天率內政委員會考察，一連探訪桃園草、長葉茅膏菜等珍稀植物復育困境，強調會爭取更多保育預算，請荒野保護協會提出長遠保育計畫，並請軍方評估放寬相關管制。

竹北蓮花寺濕地面積1.2公頃，荒野保護協會新竹分會長年進行濕地植物的復育管理，經調查濕地範圍內有9種保育植物，包括長葉茅膏草、大井氏燈心草為國家瀕危植物，桃園草、點頭飄拂草為國家極危植物，今年8月還新發現國家接近受脅植物胡麻草。

林為洲與內政部次長邱昌嶽等人今天安排到蓮花寺濕地，了解食蟲植物棲地保育監測及維護計畫，由於濕地位於國防部軍備局管制區域，進出需要軍方同意，軍方今天也派員全程陪同，一行人在荒野保護協會新竹分會長張正敏帶領下，探訪濕地植物。

張正敏說，蓮花寺濕地最早發現有長野茅膏菜，後來發現保育植物高達9種，像是桃園草全台僅2處棲地，1處就在此處，但因為禾本科草生長得快，仰賴人工剪除避免競爭，這裡也是長野茅膏菜全台野外最大的棲地，協會之後將全面翻土，並落種復育。

張正敏坦言，目前蓮花寺濕地最缺乏水源，因為周邊興設人工攔砂壩等，影響水源涵養，濕地陸化問題嚴重，要找出水源才能幫助濕地植物生存，若要移地復育則更為困難，因為要找到合適棲地不能有農藥化肥，且要屬於貧養的環境，尋覓處處未果。

林為洲、邱昌嶽等人都肯定濕地植物珍稀要用心保存，林說，目前軍方限制2周1次開放志工進來復育，且限制1次只能7人，他也協調軍方是否能在不影響演訓情況放寬，讓每次進來的志工能增加，或開放小型器具能夠進出，以利植物的復育維護工作。