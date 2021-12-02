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鄭文燦：三接與藻礁能共存 讓環境成為資產

中央社 / 桃園2日電

桃園市政府今天舉辦桃園海岸治理論壇暨成果專刊發表會。市長鄭文燦表示，棲地、藻礁與三接能共生、共存，未來盼三接能有外溢效果，用正面方式讓環境成為資產。

桃園市政府今天中午在國立中央大學舉辦「桃園海岸治理論壇暨成果專刊發表會」，發表全國第一本海岸治理成果專刊，書中記載市府團隊2016至2021年的重要海岸施政措施與成果，並由桃園市長鄭文燦進行內容簡報。

鄭文燦簡報時表示，市府在2017年推出海岸生態保護白皮書，並在2018年成立海岸管理工程處，專責辦理海岸管理事務；桃園在升格後才對藻礁進行首次調查，「我們是有調查，才有發言權」，觀新藻礁的物種多樣性從2014年的129種，成長到現在有345種、約2.7倍，「我們敢大膽的說，三接與藻礁共生、並存」，藻礁暨海洋生態館也預計在明年動工。

鄭文燦會後接受媒體聯訪時表示，桃園的許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等4大生態亮點，都劃設了保護區，27公里的藻礁海岸，有87%已經納入保護區範圍，目前大潭海岸、白玉海岸因為有藻礁地形，已編列預算做調查，會提列相當保護等級。

鄭文燦說，目前中油第三天然氣接收站工程已經完成1/3，2座天然氣的儲槽也設置了70%，但大潭海岸仍然在，藻礁也沒有消失，目前調查，柴山多杯孔珊瑚在大潭、觀新都有，生物多樣性也提高，小燕鷗的棲地在G1、G2海岸區也保留下來，鳥類種類數量也提高，可見棲地、藻礁與三接共生、共存。

鄭文燦說，未來希望三接能有外溢效果，包括發展海洋科技、LNG冷能產業、低溫物流或海洋養殖等，增加在地居民就業機會，用正面方式讓環境成為資產、不是負債，讓三接與地方共生，而非零和。

經濟部次長曾文生出席時致詞表示，受到氣候變遷影響，對於海洋的了解會有更多的急迫性，也需要更積極，台灣未來在減碳工作、離岸風電、再生能源的發展等，與海有關的工作都會是大重點。

曾文生說，對海洋的保護工作很重要，也需要學術的支持，感謝中央大學在這段時間給了很多幫助，讓經濟部在推動相關工作上更有信心，對於不確定的部分，一定會做好觀測跟因應工作。

曾文生也說，因為中油第三天然氣接收站的問題，有很多討論跟爭論，但這3年來他投入相關工作後，更珍視這塊海岸，「經濟部會做好永續的工作」。

藻礁 桃園

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