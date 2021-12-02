代耕農遭停灌又領不到獎勵金 農經局將推新政策

今年初適逢桃園大旱，政府強制要求農民第1期需休耕，但按照水資源競用區規則，原訂明年桃一區應要供水，卻再幾周前被通知明年1期將停灌，讓農民氣憤跳腳；今上午於桃園新屋區農改場舉行水資源競用區2.0說明會，聽取農民意見，行政院農業委員會農田水利署長蔡昇甫表示，明年桃園全區皆會供水，但會按照耕作作物所需用水而定。

原桃一區（中壢、大溪、平鎮及八德）應輪到明年1期可以有水種植，卻在前幾星期被通知將停灌，讓許多代耕農民相當氣憤；代耕農民林先生表示，去年2期休耕，今年第1期缺水政府強制休耕，今年2期收成也不好，原後年才輪到他們要停灌，卻又突然通知新政策，這樣根本無法生活。

林先生指出，所有的育苗、肥料都要提前跟廠商訂，加上之前買機具要繳貸款，今年已沒賺錢，初估自己的地及承租用地約18公頃至少會損失20至30萬元。

林先生說，休耕雖然政府會補助獎勵金給地主，但一般農民根本拿不到這些獎勵金，圖利到的還會是地主；有農民表示，一般1期種植會收成利潤都會比較好，2期容易碰到颱風，收成相對差，地主就偏向休耕領獎勵金，底下的代耕農民也無可奈何，加上去年2期休耕、今年1期強制、2期地主也乾脆休耕，連3期都沒有什麼收入，若再停灌如何養家。

農糧署副署長蘇茂祥表示，為解決農民領不到獎勵金情形，農業金融局明年起推出新政策，只要實耕農民去各地農會填表格，簽署切結書，就可不需拿土地權狀，直接領到獎勵金。

農民游先生指出，事情哪有這麼容易，絕對沒辦法繞過地主，這方式過於理想化，誰有辦法作切結，誰願意。

蔡昇甫則表示，對於停灌的問題，水資源競用區2.0版本，將桃園區分為A、B區2區大區輪作，農民可自由決定要種水稻還是參加生產環境維護或轉旱作，但會依照種植作物所需水量給予供水。