苗栗「彩虹，大宇宙，還有18歲的我」性平系列10日登場

苗栗縣文化觀光局因應多元性別及性別平權等議題推動，12月10至19日將辦理「彩虹，大宇宙，還有18歲的我」電影放映與創作工作坊系列活動，其中12月10日在文觀局中正堂的電影播放採索票入場，即日起在文觀局服務台開放民眾以今年11、12月發票兌換電影票卷，每人限索4張。

文觀局表示，10日在中正堂的電影於晚間6點至9點播放，特地邀勵馨基金會苗栗分事務所社工督導賴佩瑜擔任映後座談的與談人；其餘4場次藝術工作坊都在老家生活藝文空間辦理，時間上午9點至下午4點，規畫刺繡、插花藝術、攝影創作與即興舞蹈等各式性平藝術工作坊，由老家生活藝文空間創辦人陳鵬文主持，帶領苗栗觀眾一起從電影、工作坊認識多元性別在台灣的發展，發現屬於這塊土地的多元價值。

文觀局長林彥甫表示，這次活動由老家生活藝文空間策劃，團隊特別以「彩虹，大宇宙，還有18歲的我」為主題，以代表生命豐富多元性的「彩虹」及代表生命平等包容性的「大宇宙」，還有反映性平教育認知程度的「18歲的我」等3大關鍵字，透過電影放映、藝術創作工作坊來探討交流，讓參與民眾可透過更豐富活潑的形式來認識性平議題。

12月10日影展撥放加拿大電影「天聲好手」，描述一個貧窮且沒受過教育的母親，成為知名民謠歌手的故事，故事以廿世紀20和30年代的金融危機作背景，也描繪當時女性參政權的崛起，內容精采，歡迎闔家大小一起前來觀賞。

工作坊報名資訊如下https://forms.gle/3iLXnJnHAVrD94Sy8，歡迎有興趣的民眾把握機會報名，所有活動場次列表可上臉書粉絲專頁「文化創意新苗栗」、「當全世界的觀眾https://www.facebook.com/appreciatetheworld2018/」，或至苗栗縣文觀局網站查詢。