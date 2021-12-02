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20組音樂團體 新竹東風音樂祭5日起開演

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
今年度東風音樂祭盛大登場，今天舉辦宣傳記者會。圖／新竹市政府提供
今年度東風音樂祭盛大登場，今天舉辦宣傳記者會。圖／新竹市政府提供

「2021新竹東風音樂祭」5日起至19日連續三個周末假日在新竹公園風livehouse登場，今年與桃園市府攜手，獲經濟部地方文化特色整合5G應用與落地計畫補助，新竹東風音樂祭將與桃園鐵玫瑰音樂節「雙城連線」，19日當天透過5G網路高效率傳輸，由桃園現場的「八十八顆芭樂籽」及新竹現場的「黃子軒與山平快」異地共同演唱，讓二地觀眾感受零時差的音樂魅力。

市府舉辦記者會，由新竹在地音樂人呂士軒與王鍾惟開場演出，象徵新竹音樂的傳承。市長林智堅說，他積極為熱愛音樂的年輕人創造舞台，2017年將過去閒置的「空軍工程聯隊禮堂」改建為風livehouse，隔年起舉辦東風音樂祭，連續四年已成為音樂界的年度盛事。

文化局表示，風livehouse在1959年作為「空軍工程聯隊禮堂」，已有超過60年歷史，竹市有很多獨立樂團，卻缺乏表演與創作的空間，市府2017年將其打造成「風livehouse」流行音樂展演空間，從開館到現在總共有65場演出，吸引9萬人次觀眾。

今年音樂祭將於12月11、12、18、19日連續2周末演出，今年邀請20組樂團歌手，陣容包括拍謝少年、八十八顆芭樂籽、昏鴉、大象體操、佬步槍、問題總部、必順鄉村、林同學樂團及反正我很閒等。

此外，18、19日下午將有神秘組合「萬華青年公園百大DJ兄弟」，也就是知名Youtuber「反正我很閒」在新竹公園市集廣場進行特別加場戶外演出。音樂祭所有活動現場皆免費入場，周邊還有文創市集。

文化局指出，東風音樂祭系列活動還有人才培育課程、講座，風神榜創作大賽及音樂祭。其中，「人才培育課程」歷時一個月、舉辦23堂課程、進行超過60小時培訓，邀請華語流行音樂界近20位重量級講師如丁曉雯、黃韻玲、陳建騏、楊子樸、黃建為等，產出8首原創歌曲。

「風神榜創作大賽」則鼓勵樂壇新星以新竹為主題，創作屬於新竹的音樂，今年參賽作品共35件，是歷年最多人報名的一年，最終有6件作品進入決賽。

該6組入圍者將在5日決賽舞台登場，優勝者除獲得獎金外，第一名與第二名更將登上東風音樂祭的舞台。到場為入圍者加油者，更有機會領到當天限定發送的30份快速通關證，在音樂祭4天期間，不需排隊便能直接入場。

「2021新竹東風音樂祭」5日起至19日連續三個周末假日在新竹公園風livehouse登場，今天舉辦宣傳記者會。圖／新竹市政府提供
「2021新竹東風音樂祭」5日起至19日連續三個周末假日在新竹公園風livehouse登場，今天舉辦宣傳記者會。圖／新竹市政府提供

新竹 桃園 樂團

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