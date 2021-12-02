全鄉1297天沒有醫師，苗栗獅潭能打破無醫魔咒嗎？

十年來，位於苗栗中央的獅潭鄉，有高達1279天的日子，當地衛生所沒有任何一位常駐的醫師，也沒有診所或醫院。獅潭鄉民同樣繳健保費，卻淪為「要挑對日子生病」的窘境。

想在苗栗縣獅潭鄉看醫師？那你可能需要點「好運氣」。

不誇張，要在獅潭鄉生病，還需選對日子。因為除了週一、週四上午外，獅潭鄉衛生所的診間內，沒有任何醫師，而衛生所又是全獅潭鄉，唯一有醫師的單位。

來到獅潭鄉衛生所，民眾進到大門口，不是排隊、掛號，而是先問「今天有看診嗎？」因為衛生所的門診時間，常年異動，就連當地民眾，都未必清楚今天有沒有醫師可看。

「從我小時候，獅潭鄉就是這樣了，」今年50多歲、獅潭鄉土生土長的盧先生說，看醫師憑運氣，是他從小的日常；遺憾的是，數十年過去了，衛生所「無醫可看」的狀況，依然頻繁。

年近70、同是在地人的蘇先生則感慨，自己的父親已高齡95，前陣子跌倒、髖骨裂開，需要定期回診檢查，但因衛生所沒有X光機，只好每月花兩小時，往返苗栗市中心醫院。

十年內，1297天無常駐醫師

苗栗縣獅潭鄉，全台灣老化指數第五的鄉鎮，高達三成人口的年齡超過65歲；按理來說，高齡社會更需要完備的醫療網，助長者安心養老，但在獅潭鄉，情況卻恰恰相反。

獅潭鄉的醫療資源究竟有多貧乏？

具體來說，從2012年開始至2021年間，獅潭鄉有高達1279天的日子，沒有任何一位常駐的醫師。

這1279天，並不是集中在特定一年，而是零散分布。短則一至四個月，長則一至兩年不等；反過來說，在過去十年間。獅潭鄉衛生所的常駐醫師，多半待不滿一年，待最久的，也不過3.5年。

根據中華民國醫師公會全聯會統計，在過去十年中，全台曾與獅潭鄉類似的「無醫鄉」，也不過五處。

「我在獅潭鄉24年，醫師來來去去十幾位，早就習慣了，」獅潭鄉衛生所護理長邱淑慧說，獅潭鄉留不住人的原因很多，但大致可以分為三類。

第一，是獅潭鄉位處苗栗山區、交通不便，且衛生所附近的生活機能差； 其次，是獅潭鄉人口流失嚴重，導致衛生所門診量低，醫師收入也因此連帶影響； 第三是個人規劃，由於衛生所的業務相對單純，也缺乏升遷、學習機會，許多公費醫師，多半會在服務期滿後，選擇轉往大醫院發展。

不過，面對醫師的來來去去，邱淑慧倒是坦然。她說，自己很能理解醫師的心態，面對分別，能做的就是祝福和感激而已。

為鄉謀醫，護理人員各顯神通

心態上的坦然，並不能解決實務上的急迫。沒有醫師的衛生所，就像一台失去了引擎的車子，許多需由醫師驅動的業務，都會因此停滯。

以近期接種新冠疫苗為例，衛生所若是沒有醫師對民眾評估、看診，即使護理人員、疫苗都到位，民眾也無法接種。

要解決類似上述的困境，就必需仰賴獅潭鄉衛生所護理人員的四處奔走。

「沒醫師？那就只好到處拜託啊，」為了補上獅潭鄉的醫師缺口，邱淑慧在過去20多年間，早已跑遍附近所有鄉鎮的衛生所，南庄、泰安、大湖、公館、頭屋、大湖，只要比鄰獅潭，都被她求過一輪。

回憶起過去無數段的空窗歲月，獅潭鄉總有辦法度過難關。

邱淑慧說，通常東拼西湊，總是能找齊個三位醫師，每位醫師支援半天，加總起來一週三診，就可以打平獅潭鄉民眾的醫療需求。

但真正辛苦的是，扣掉這些四處奔波遊說的工作，衛生所本身的業務，也不能偏廢。

獅潭鄉衛生所主任黃美齡形容，衛生所的護理人員是「十八般武藝樣樣精通」，早上接待外鄉的醫師、下午要下鄉衛教，到了晚上還要思考上報給衛生局的公文。

被問及衛生所是否可能再擴編？黃美齡說，很難。因為全國醫事人力本來就很稀缺，加上獅潭鄉人口流失嚴重，地方衛生局不減少獅潭鄉的人力編制，就已經很幸運了。

明年2月醫師再次常駐，盼成常態

雖然截至目前，獅潭鄉衛生一週仍只有兩天有診；但好消息是，2022年二月起，衛生所將再次恢復「天天有診」的常態。

欲擔起常駐醫師大任的，是目前獅潭鄉衛生所的週一門診醫師朝建銘。

賽德克族出身的朝建銘，是原住民公費醫學生，原先在原住民鄉、泰安服務的他，兩年前，因聽聞獅潭鄉一醫難求，便主動申請調職，「泰安除了我還有其他醫師，我就決定來這邊幫忙，」他說。

然而，就任五個月間，朝建銘便發現，獅潭鄉最常見的病症，多半集中在因「三高」所導致的慢性病上，僅有家醫科專業的他，其實並不擅長處理相關病症。

為精進自身醫術，朝建銘決定，自2020年2月起，重返教學醫院，進修為期兩年的內科專業；同一時間，則同時以義診的方式，在衛生所擔任週一門診的固定醫師。

「我很感激衛生所願意栽培我進修，」朝建銘明白，他今天之所以能夠心無旁騖地進修，背後其實是整個衛生所的團隊，協助他撐起衛生所的大部分業務。

飲水思源，朝建銘也承諾，待進修結束後，一定會好好將所學投入至獅潭鄉民的診療服務中。

如今，距離朝建銘的進修結業，已剩不到三個月，這也代表苗栗縣獅潭鄉即將在時隔兩年後，再次迎來正常的看診服務。

不過，一個潛在的隱憂是，作為公費生，強制性的公費服務期，終究會有結束的一天，屆時，又該如何確保朝醫師願意繼續留在獅潭鄉服務呢？

邱淑慧笑一笑，沒有正面回覆地說：「我們能做的，就是做好眼前事，珍惜眼前人吧。」

（作者／蔣濬浩 本文出自2021.12.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）