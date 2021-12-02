新竹動物園鳥類與綠鬣蜥共生 議員提案籲「分居」

新竹市政府推動「再生計畫」改建新竹市立動物園，2019年重新開幕以來深受民眾喜愛，園內昆蟲館馴養變色龍、綠鬣蜥等爬蟲類，一旁卻出現鳥類生物共同安置同一館區內的現象，恐使鳥類長期處於驚嚇狀態，不利長期生存，市議會議長許修睿提案建議動物園將鳥類「分居」，提案獲多名議員連署並在臨時會通過；對此，新竹動物園指出，會以對動物著想為核心提謹慎研議，探討可行性辦法。

新竹動物園指出，如果安置處空間狹小，就會對動物造成較多影響。不過，園中的鳥類安置處採挑高設計，讓鳥類有較大的空間活動，當中有飼養綠鬣蜥，是否會對其造成影響各界意見不同。

議員提案的初衷是愛護動物，這是好事，動物園將會與昆蟲館研議，是否將兩者「分居」，或與台灣鳥類救援協會針對人力、場所進行整體評估，一起為保護動物努力。

許修睿提案指出，全台歷史最悠久的新竹市立動物園在2019年重新開幕，深收民眾喜愛，不僅為入園遊客提供社會生態教育，也是市民共同記憶所在。

但園內昆蟲館馴養變色龍、綠鬣蜥等爬蟲類，經常吸引大小朋友駐足觀賞，深受歡迎；不過鳥類生物卻與昆蟲館共同安置在同一園區，恐讓鳥類長期處於驚嚇狀態，緊張和壓迫的生活情境將不利長期生存，對身心有嚴重的後遺症。

提案指出， 因昆蟲館平時固定開放課程介紹生態，該情況不僅對生命教育有不良示範，對於動物回歸自然生活也無助益。建議改善動物園內鳥類收容方式，或與民間團體合作協助收養，讓鳥兒免於生命威脅、快樂展翅飛翔。