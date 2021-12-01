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台大化工生作弊案屬實？ 開課系所這樣說

桃園市民卡再推優惠 到5大飲料店可享折扣

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市市民卡與5家飲料連鎖店合作，民眾只要持市民卡就可享有優惠。圖／資科局提供
桃園市市民卡與5家飲料連鎖店合作，民眾只要持市民卡就可享有優惠。圖／資科局提供

桃園市市民卡慶祝6周年系列活動，與「清原芋圓」等5家飲料連鎖店合作，民眾只要持市民卡就可享有95折等優惠，此外，活動期間登入市民卡APP即可領取清原芋圓原味仙草凍買一送一兌換券，活動至12月30日、限量1000份換完為止。

5大飲料店分別是「清原芋圓」單品95折、優惠至明年10月20日；「萬波島嶼紅茶」大杯飲品每杯折5元、優惠至明年9月30日；「迷客夏Milk Shop」飲品95折、優惠至明年6月30日；「老賴茶棧」外帶95折、優惠至明年6月16日；「茶聚」全館95折、優惠至明年2月28日。

另市民卡於12月與「伯朗咖啡館」舉辦耶誕派對集章趣，卡友只要登入市民卡APP並集滿1個活動章即可獲得伯朗咖啡130元指定飲品買一送一兌換資格，限量1500份，活動至12月31日換完為止。

資科局長余宛如表示，市民卡除了生活、交通使用很方便外，還有好多專屬好康不定時釋出，12月31日前市民卡卡友於桃園地區消費滿100元並登錄消費發票指定資訊可參加抽獎，有機會獲得Gogoro VIVA XL電動機車、Gogoro Eeyo 1智慧電動單車及多項家電等好康大獎，總獎品價值百萬元。

咖啡館 桃園

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