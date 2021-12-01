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桃園承恩砂石場涉重大公安撤照 議員籲：下一步趕快復育

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員牛煦庭肯定市府調查結果，但認為下一步應趕快做環境復育，還龜山居民青山綠水（圖為承恩砂石場範圍空照圖）。圖／議員牛煦庭提供
桃園市議員牛煦庭肯定市府調查結果，但認為下一步應趕快做環境復育，還龜山居民青山綠水（圖為承恩砂石場範圍空照圖）。圖／議員牛煦庭提供

桃園市承恩砂石場10月發生土石坍塌壓死人事件，市府專案小組歷經1個多月調查，認定承恩有多次違規及重大公安紀錄，今予以撤照處分，另有3家砂石場也因違規面臨同樣處分；對於市府調查效率，藍綠議員看法兩極，另有無黨籍議員給予肯定，但認為市府下一步要趕緊做環境復育。

民進黨桃園市議員陳雅倫表示，市府當初稱調查需要1個月時間，如今結果出爐，實際花費時間與原先估算差不多，應該肯定調查小組的努力。不過，希望經歷這次事件後，市府也要制定完整辦法，除了砂石場之外，其他工廠公安問題也要做把關。

另外，陳雅倫也提到承恩砂石場所在的東萬壽路還有許多工廠，往來大貨車、卡車相當多，加上該路段彎道多、坡度大，對機車騎士、轎車駕駛仍有威脅。由於是省道，希望市府與公路總局中壢工務段要設法改善，保障小車及機車的用路安全。

「有待加強！」國民黨籍議員林政賢認為市府花了那麼多時間調查，結果只有撤照處分，未說明誰該為這次事件負責，實在說不過去。他雖未點名，但也放話稱「是不是最近都在忙公投宣傳，所以疏於關心市政？」

林政賢認為，政府應該痛定思痛，好好整頓砂石場違規情況，「如果事先稽查有落實，排除業者違法態樣，今天就不用事後忙著彌補檢討」。

無黨籍議員牛煦庭曾在砲轟市府相關局處放著停工、強拆和斷水電等鐵腕法令不用，質疑相關局處鄉愿和行政怠惰，但對於市府1個多月時間查出承恩及其他砂石場違法，祭出撤照處分，仍給予「還可以接受」肯定。不過，牛煦庭也認為市府還有可以努力的地方。

牛煦庭表示，既然市府已經做撤照處分，希望市府除惡務盡，盡快拆除廠區，並做好環境復育，還龜山青山綠水。另外，現在資訊透明發達，市府又有法規這項利器，也希望市府不要浪費這項武器，好好運用，保障市民安全。

時代力量議員簡智翔認為市府政策治標不治本，關鍵擺在如何重修法令，開放使用生物可分解的砂石沉降劑，並輔導業者轉型，避免囤土情況再發生。

簡智翔指出，砂石業者在挖土篩選可用土石時會使用沉降劑，沉降劑分做有機（PAM）與無機（PAC）2種，其中只有PAC會對環境造成影響，然而現行法規不論使用哪一種沉降劑，所產生的淤泥都算事業廢棄物，業者為了節省處理成本，不是找空間囤土，就是在工廠附近挖洞回填。

簡智翔表示，政府應該修法將使用生物可分解PAM有機沉降劑的淤泥排除在事業廢棄物之外，鼓勵業者轉型使用這類藥劑，如此才能有效避免類似承恩砂石場囤土的情況再發生。

砂石 桃園 公安

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