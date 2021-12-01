民眾黨進攻地方選舉 竹市議員首波推這2人

台灣民眾黨今天公布首波地方選舉參選人名單，新竹市分別為蔡文盛、葉國文，分別將參選北區與香山區市議員。竹市黨部主委高虹安今天也與2名參選人現身「喝好水」公投宣傳記者會，高說，原則竹市各區提1席，東區優秀人選多，希望爭取提名2席。

台灣民眾黨在2020年大選拿下158萬餘張政黨票，又以新竹市得票率15.03%最高，新竹市不僅是黨主席柯文哲的故鄉，由於科技城選民特性高學歷、高收入，也增加了不少第三勢力搶攻空間，民眾黨面對明年縣市首長議員選舉，新竹市可謂是重中之重。

不分區立委高虹安接任新竹市黨部主委，連月來鴨子划水，積極在地方走動，面對是否參選新竹市長一役，她強調現階段還是著重地方服務，至於市議員部分，東區、北區與香山區都會有提名人選，首波為蔡文盛與葉國文，2人目前也身兼市黨部區主任。

蔡文盛將代表民眾黨參選新竹市第四選區（北區），他是現任的金竹里長，曾擔任過前議長謝文進特助；葉國文將代表民眾黨參選新竹市第五選區（香山區），他2018年曾以無黨籍身份參選過香山區議員落選，今年加入民眾黨，要回鍋再戰香山議員。

新竹市東區人口眾多，也是民眾黨上次取得政黨票比例很多的區域，民眾黨目前透過海選機制，鼓勵更多有志從政的素人投入選舉，高虹安說，東區希望能爭取提名2席，她身為主委，會盡量徵詢更多人才參與，但最後提名仍須由黨中央評估決定，北區與香山區為首波提名地區，希望透過及早提名，讓參選人提早起跑，累積知名度。