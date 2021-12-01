快訊

Omicron來勢洶洶！日本禁外國人入境 長榮、華航即起停售赴日機票

服務生送冰塊、買藥沒察覺？高嘉瑜遭暴打 網怒刷飯店Google評論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨進攻地方選舉 竹市議員首波推這2人

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
台灣民眾黨公布首波地方選舉參選人名單，新竹市分別為蔡文盛（右）、葉國文（左），分別將參選北區與香山區市議員。竹市黨部主委高虹安（中）今天也與2人現身「喝好水」公投宣傳記者會。記者張裕珍／攝影
台灣民眾黨公布首波地方選舉參選人名單，新竹市分別為蔡文盛（右）、葉國文（左），分別將參選北區與香山區市議員。竹市黨部主委高虹安（中）今天也與2人現身「喝好水」公投宣傳記者會。記者張裕珍／攝影

台灣民眾黨今天公布首波地方選舉參選人名單，新竹市分別為蔡文盛、葉國文，分別將參選北區與香山區市議員。竹市黨部主委高虹安今天也與2名參選人現身「喝好水」公投宣傳記者會，高說，原則竹市各區提1席，東區優秀人選多，希望爭取提名2席。

台灣民眾黨在2020年大選拿下158萬餘張政黨票，又以新竹市得票率15.03%最高，新竹市不僅是黨主席柯文哲的故鄉，由於科技城選民特性高學歷、高收入，也增加了不少第三勢力搶攻空間，民眾黨面對明年縣市首長議員選舉，新竹市可謂是重中之重。

不分區立委高虹安接任新竹市黨部主委，連月來鴨子划水，積極在地方走動，面對是否參選新竹市長一役，她強調現階段還是著重地方服務，至於市議員部分，東區、北區與香山區都會有提名人選，首波為蔡文盛與葉國文，2人目前也身兼市黨部區主任。

蔡文盛將代表民眾黨參選新竹市第四選區（北區），他是現任的金竹里長，曾擔任過前議長謝文進特助；葉國文將代表民眾黨參選新竹市第五選區（香山區），他2018年曾以無黨籍身份參選過香山區議員落選，今年加入民眾黨，要回鍋再戰香山議員。

新竹市東區人口眾多，也是民眾黨上次取得政黨票比例很多的區域，民眾黨目前透過海選機制，鼓勵更多有志從政的素人投入選舉，高虹安說，東區希望能爭取提名2席，她身為主委，會盡量徵詢更多人才參與，但最後提名仍須由黨中央評估決定，北區與香山區為首波提名地區，希望透過及早提名，讓參選人提早起跑，累積知名度。

台灣民眾黨 新竹 東區

延伸閱讀

影／竹市獨有第5公投 不分政黨齊喊同意「喝好水」

閒置大樓成森林系書房！竹市最大圖書館龍山分館今啟用

北區後指部鋼瓶噴飛砸傷5人 政戰主任：重新檢討勤務

沒有反方！竹市地方公投「喝好水」意見發表會9日登場

相關新聞

台鐵香山-竹南站間電車線卡塑膠袋 部分列車延誤

台鐵西部幹線香山、竹南間受電車線卡塑膠袋影響，傍晚5點22分起新竹香山站至苗栗竹南站間的南下、北上列車以西正線單線雙向行...

網路作家陸之駿女臉書嗆不仁不義 王浩宇：願承擔攻擊

網路專欄作家陸之駿今年8月23日接種國產高端疫苗於隔天猝逝，陸的女兒今在個人臉書發文，以「今天是我爸爸的百日」開頭，怒斥...

桃園購物節消費累計27億 鄭文燦：破50億再加碼1棟房子

桃園購物節天天抽機車、周周抽汽車，最後一周加碼抽青埔千萬好宅，活動11月5日起跑至今，全市消費總額累計超過27億元，市長...

承恩砂石場涉重大公安撤照 議員籲：下一步趕快復育

桃園市承恩砂石場10月發生土石坍塌壓死人事件，市府專案小組歷經1個多月調查，認定承恩有多次違規及重大公安紀錄，今予以撤照...

民眾黨進攻地方選舉 竹市議員首波推這2人

台灣民眾黨今天公布首波地方選舉參選人名單，新竹市分別為蔡文盛、葉國文，分別將參選北區與香山區市議員。竹市黨部主委高虹安今...

新竹南寮大道飄砂嚴重 竹市府：1天清砂2次

東北季風強勁，新竹市南寮大道飄砂嚴重，有時積砂甚至占據車道，已經影響人車通行，消防局日前獲報地面有油汙，到場才發現是飄砂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。