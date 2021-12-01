經國大橋竹縣端將增蓋汽機車道 用來分流往來竹北車潮

往來新竹縣與新竹市的重要幹道經國大橋，終於獲核定經費12億6千萬元將進行改善工程，規畫在往竹縣端新建汽機車混合車道，銜接興隆路三段和嘉豐五路，分流下班車潮，減輕自強南路回堵情況，同時南北向都新建機車專用道，將汽機車分流降低事故率。

工務處表示，從台68線科園交流道到竹縣端之間，南北向將各新建1條機車專用道，將汽機車分流；民代也指出，因為目前經國橋上的汽機車沒有分流，時常出現從快速道路上下匝道的汽車，會因為沒有注意一旁來車直接駛入經國橋，而與機車發生碰撞，造成騎士傷害，因此汽機車分流有望降低事故傷亡。

工務處還表示，經國大橋往竹縣端也會新建1條汽機車混合車道銜接嘉豐五路與興隆路口，可以讓從竹科或竹市要前往高鐵站的車輛更加方便，未來將能利用這條匝道直接右轉興隆路三段前往高鐵特區，不必經過自強南路、文興路等車多路段，同時在下班尖峰時刻也能有效分流車潮。

不過縣議員林禹佑則認為，經國大橋改善工程只能解決未來5年內的塞車問題，他表示「竹北的人口還在快速增長，未來如果高鐵特區，甚至台知園區的住宅、商辦大樓全部興建起來，人口續增是可預期的，僅靠增設匝道並無法解決長遠問題。」他認為要解決往來竹北及竹科間的交通問題，終歸必須再新建跨頭前溪橋梁。

工務處長林鶴斯則說，改善工程從開始計畫到通過核定經費只花了2年不到，縣府也會加快進度，盡快發包動工，除了新建車道，現在經國大橋及竹北的自強南路也已經導入智慧化交通號誌即時控制系統，有逐漸看出成效。