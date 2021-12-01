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新竹南寮大道飄砂嚴重 竹市府：1天清砂2次

聯合報 / 記者張裕珍王駿杰／新竹即時報導
東北季風強勁，新竹市南寮大道飄砂嚴重，有時積砂甚至占據車道，已經影響人車通行，竹市府工務處指出，已要求廠商1天清砂2次，避免積砂。記者張裕珍／攝影
東北季風強勁，新竹市南寮大道飄砂嚴重，有時積砂甚至占據車道，已經影響人車通行，竹市府工務處指出，已要求廠商1天清砂2次，避免積砂。記者張裕珍／攝影

東北季風強勁，新竹市南寮大道飄砂嚴重，有時積砂甚至占據車道，已經影響人車通行，消防局日前獲報地面有油汙，到場才發現是飄砂淤積，先連忙清出一個車道空間，後續交由工務處清理。竹市府工務處指出，已要求廠商1天清砂2次，避免積砂。

南寮大道為台68東西向快速道路延伸到新竹漁港港區的道路，3年前通車後，由於距離海邊不遠，東北季風帶來大量的海邊飄砂，來往人車都會遭遇「砂襲」，市府雖在路旁搭起防砂網架，還栽種抗風飄砂的植物，但九降風強勁，飄砂問題難以治本。

新竹市消防局上月28日接獲一起民眾報案，通報南寮大道路面出現油汙，消防局派員前往準備噴水清除，避免發生交通事故，未料到場發現是海砂不是油汙，且陣陣細砂已掩蓋住車道，由於位處下坡彎道，經過人車擔心生險，紛紛改行駛到對向車道。

消防分隊眼見情況緊急，決定先協助清理積砂，清出一條車道方便人車通行，並同步通知市府工務處處理，工務單位半小後到場接手清理；消防局局長李世恭強調，此非消防員的常態業務，為單一事件，但肯定分隊先積極清除積砂，及時幫忙排除障礙。

新竹市政府工務處代理處長葉時青說，南寮大道開通時，就已知道會有飄砂問題，影響時間約為每年的10月到隔年過完農曆年，砂子會順著風勢從新月沙灣、頭前溪一帶吹來，因此在路旁設置鋼管攔砂網，同時也建置監視器，即時監控道路飄砂情形。

葉時青也強調，過去透過監視器進行現地監控，機動性請廠商到場清理，考量這陣子東北季風強勁，已經決定提高清理頻率，要求廠商固定1天要到南寮大道清砂2次，避免有積砂情形，以降低行車風險，也提醒民眾通行時注意飄砂，並遵守40公里速限。

東北季風強勁，新竹市南寮大道飄砂嚴重，有時積砂甚至占據車道，已經影響人車通行，現場有警告標示。記者張裕珍／攝影
東北季風強勁，新竹市南寮大道飄砂嚴重，有時積砂甚至占據車道，已經影響人車通行，現場有警告標示。記者張裕珍／攝影

車道 新竹 東北季風

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