台韓12名自閉症畫家聯手 蕭壟文化園區展出七彩世界

七色的船、溫馨的小屋、立在島上的燈塔、投射出的海灘，以及水彩與油畫展現細膩的線條與多層次的色彩。蕭壠兒童美術館邀請韓國藝術家暨策展人安允模，由韓國4位、台灣8位共12位自閉症畫家參展的「星星兒帶你看世界」台韓自閉症畫家跨國聯展，打破族群與語言的藩籬，去除歧視與偏見，看見奇蹟般的美好發生在世界各個角落，讓每個人都能開心地共處生活。

由韓國藝術家安允模發起的「The Bridge of The World」計畫，讓來自全球不同國家的自閉症藝術家，在此平台進行人際互動溝通、進而深入文化交流。許多自閉症藝術家雖不擅言詞，但色彩與線條的表現卻展現出旁人想像不到的創意及情感，蘊藏著細膩的心思與豐富的思維。

此次個展《Hope Fishing》用小船與花朵象徵著人生中豐富的夢想、情感與愛，航向不同的終點；立在臺灣島上的燈塔則代表一直存在著的希望，藉由繪畫與裝置藝術，向現今生活忙碌的人們，分享著希望；而斑斕的七彩，代表著對多元文化、族群的包容，與愛。