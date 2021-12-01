康濟吊橋擬光環境營造 南庄再添打卡亮點

苗栗縣南庄鄉知名景點康濟大橋，串連市區南庄老街及南江老街，參山國家風景區管理處啟動規畫光環境，再增添打卡亮點，今天地方說明會，鄉長羅春蓮等人都表示樂觀其成，達成共識燈光簡約融入現地環境，體現南庄質樸之美。

南庄鄉康濟吊橋長154公尺、寬1.5公尺，參山處盤點附近打卡資源，南庄老街側有愛之味廣場、洗衫坑、桂花巷石階、十三間老街、竹雞公園、熱戀座椅，及百歲之花地圖、中港溪風光彩繪牆；南江老街側有鳥窩窩窩公共會所、串門子廣場，及木頭人解說牌，目前橋體周邊照明不足，參山處規畫光環境營造，提供遊客夜間遊逛空間，今天辦理地方說明會。

參山處委託規畫初步構想，包括「光之森木」部分，利用老樹投出的光影襯托古樸橋頭；「壁畫茶席」部分，中港溪風光壁畫之下席地而坐，仰望星光；

「情人燈橋」部分，吊橋橋面增設投影照明；「星光埕院」部分，往南江老街動線節點增加照明；「銀河公園」部分，南江水岸公園增加情境照明。

羅春蓮表示，地方樂觀康濟大橋光環境打造新亮點，但聲控互動式燈光，太晚可能影響居民安寧，若要增加照明或打卡設施，應避免對當地環境造成干擾。

參山處指出，說明會決議規畫營造康濟吊橋夜間光環境及拍照打卡設施，應簡約融入現地環境，材料易維管及更換，設備應防水及防漏電裝置，設計單位參考修正，提報參山處辦理後續作業。