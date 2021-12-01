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桃市府稽查砂石場 4撤照、9停工、7占用國有地被移送

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天宣布，承恩砂石場因為多次重大違規且無法改善，已撤照處分，除了承恩之外，另有3家沒營業的業者也一併撤照。圖為承恩砂石場。報系資料照
桃園市長鄭文燦今天宣布，承恩砂石場因為多次重大違規且無法改善，已撤照處分，除了承恩之外，另有3家沒營業的業者也一併撤照。圖為承恩砂石場。報系資料照

桃園市龜山區承恩砂石場日前外牆坍塌，土石活埋計程車釀人命。市府組成聯合稽查小組，展開為期1個月的調查。市長鄭文燦今天在市政會議宣布調查結果已出爐，承恩砂石場因為多次重大違規且無法改善，已撤照處分。市府經發局表示，除了承恩之外，另有3家沒營業的業者也一併撤照。

經發局工業行政科長施合隆表示，依照工廠管理輔導法第25條第4款規定，裁罰2次且情節重大者可予與撤照，經詢問經濟部中部辦公室，函示可參考環保、勞檢意見，而該事件被勞檢認定為「重大職災」因此裁定撤照，撤照公文已於周一發出，承恩若不服行政裁處，可於1個月內提出訴願。

經發局表示，市府聯合稽查小組自10月25日開始，稽查轄內25家砂石業者，11月底已全數清查完畢，其中承恩砂石場已被廢除工廠登記、全面停工，另8家砂石場因職安疑慮，勒令部分停工；有7家砂石場占用國有地，由國產署移送檢調；18家違反環保規範，將限期改善。

經發局表示，包括承恩在內4間被撤照的砂石場分別位在龜山、觀音、蘆竹、新屋，主要是這些工廠停工已超過1年「無加工製造事實」，因此依照工輔法廢止工廠登記，另一家業者「孜芳」因未工廠登記，也被斷水斷電。

經發局說，被勒令部分停工的業者，有些是因物料堆置或機械設施未符合安全規定，有工安疑慮，或是職安管理違規，恐危害職工安全等，這些業者須經複查改善才可以復業，若無法改善就撤照；由於涉及局處包含經發局、環保局、工務局等，每個局處訂定的改善期限不同，緩衝期從1個月到3個月不等。

「老舊砂石場是歷史問題」，市府副發言人卓芷戎坦言，現行法規上仍有不完備之處，像是土方堆積高度是否要訂定上限，市府會研擬意見向中央反映。

桃園市長鄭文燦今天宣布，承恩砂石場因為多次重大違規且無法改善，已撤照處分，除了承恩之外，另有3家沒營業的業者也一併撤照。圖為承恩砂石場。報系資料照
桃園市長鄭文燦今天宣布，承恩砂石場因為多次重大違規且無法改善，已撤照處分，除了承恩之外，另有3家沒營業的業者也一併撤照。圖為承恩砂石場。報系資料照

砂石 工安 勞檢

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