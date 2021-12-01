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水公司管線工程提前完成 台中下午提前1小時恢復供水

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣自來水公司因進行台中、苗栗自來水管線四合一工程，從昨天上午9時開始停水47小時，但因滾動檢討施工作業並趕辦工程進度，水公司下午宣布，今天下午已比預定時間早1小時恢復供水，預計明天上午7時就會達到全面供水。圖／台灣自來水公司提供
台灣自來水公司因進行台中、苗栗自來水管線四合一工程，從昨天上午9時開始停水47小時，但因滾動檢討施工作業並趕辦工程進度，水公司下午宣布，今天下午已比預定時間早1小時恢復供水，預計明天上午7時就會達到全面供水。圖／台灣自來水公司提供

台灣自來水公司因進行台中、苗栗自來水管線四合一工程，從昨天上午9時開始停水47小時，但因滾動檢討施工作業並趕辦工程進度，水公司下午宣布，今天下午已比預定時間早1小時恢復供水，預計明天上午7時就會達到全面供水。

水公司第四區管理處長王亮中說，由豐原淨水廠恢復供水後，較為接近的大雅、潭子一帶會優先恢復供水，再一路由北往南，從北屯、北區一路到南屯。

水公司說，這次辦理的台中、苗栗自來水管線四合一工程包括「鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程」、「台中-鐵路綠空廊道備援送水管(一)之一改接工程」、「三義交流道至三義減壓池1000m/m管線接續工程」、「鯉魚潭水庫輸水隧道檢視工程」等四案停水施工作業；其中「台中-鐵路綠空廊道備援送水管(一)之一改接工程」昨天不幸發生意外，造成1工人失去生命，台水公司深表遺憾，在各工地現場皆已加強各項工安改善及防護措施，以及確保安全無虞下，滾動檢討施工作業並趕辦工程進度，目前四合一工程已全數完工，第四區管理處已著手辦理復水作業，逐步恢復供水中。

停水 工安

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