桃園智慧社宅「蘆竹一號」今上梁 鎖門靠APP也能通

桃園市蘆竹區社會住宅「蘆竹一號」今舉行上梁典禮，預計明年7月完工，未來可供114戶家庭入住，讓青年也能安心承嘉。

桃園市都市發展局指出，蘆竹一號外觀仿清水模工法，陽台欄杆以綠色烤漆點綴，前棟2層、後棟11層，規劃有2.4坪一房型和3.6坪二房型，共有114間，可供民眾依需求申請。而社宅位於大竹路生活圈，鄰近大竹國小、國中及開南大學，另有托育中心及庇護工廠進駐，能滿足居民各種需求。

市長鄭文燦今出席上梁典禮，提到蘆竹一號將導入市府今年成立的法人機構「桃園市社會住宅服務中心」，以智慧化社宅營運管理系統「智慧社宅APP」，提供電子鎖、線上報修等服務，更導入冷氣、家具及熱水器以租代買政策，擴大本市循環經濟效能。

鄭文燦也表示桃園目前規劃有50處（桃園市政府38處、中央12處）約1.2萬戶社宅，其中已有4處完工，結合公益出租人、包租代管等政策，截至上個月底，全市總計提供3013戶。