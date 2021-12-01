網路作家陸之駿女臉書嗆不仁不義 王浩宇：願承擔攻擊

網路專欄作家陸之駿今年8月23日接種國產高端疫苗於隔天猝逝，陸的女兒今在個人臉書發文，以「今天是我爸爸的百日」開頭，怒斥桃園前市議員王浩宇「忘恩負義，一炷香都沒給我爸上過」；王浩宇則回應，一通電話都沒有，這個指控很嚴厲，但當然不是事實，2家人的Line群組一直有對話，持續表達關心。

陸女今在臉書寫下，「我要說一個忘恩負義的故事一個關於我爸爸跟王浩宇的故事」，她表示，明明2家人關係親密，但浩宇一炷香都沒給她爸上過，也沒打電話給她和哥哥，更沒參加告別式，還在用著她爸給他的政治人脈繼續選舉，「我感覺特別噁心」。

陸女指出，浩宇更在爸爸離世的當下，發文帶風向，在她跟哥哥最艱難的時候，這種行為無疑是雪上加霜， 兄妹倆莫名的被推上風口浪尖，連她爸的最後一程都送的不得安寧。

陸女表示，爸爸一直告訴她，是非自有公論 ，正義自在人心，因此希望讓更多人 看見王浩宇的德行，連做人都不及格，更何況是從政；她最後說，這件事情到爸爸百日才有動作，一是對這個曾經的哥哥仍舊抱著一絲期待，二是我才從爸爸去世這件事裡回過神來，痛批他不仁不義。

王浩宇也緊急發文並開直播回應，他說，「小陸是我很重要的政治導師。」在他過世之後自己也哭了好幾天，第一時間也打電話到桃園市政府請他們提供協助。他認為，這部分陸女可能不知道，陸之駿猝逝前兩人還有通電話，當時是因為遇到燦樹颱風從台東回台北的交通不便，機票訂不到，火車被迫停駛，也有第一時間告知狀況。