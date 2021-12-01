竹南二高橋下空間跨越6里爭取活化 滑步車公園率先啟用

苗栗縣竹南鎮爭取將鎮內的國道3號高架橋下空間活化利用，最近完成縣內首座「滑步車公園」並於今天啟用，提供2至5歲學齡前兒童遊樂。竹南人口稠密，鎮公所爭取活用「二高」橋下空間，未來還規畫包括公園、多功能集會廣場及停車場，另外也提報計畫爭取建置各項體育運動設施、球場，期盼讓原本雜草叢生的橋下空間全面活化，提供鎮民更多元的休憩場地。

竹南鎮公所表示，二高竹南段已通車20年，但多年來橋下空間都未妥善運用，出現雜草叢生、垃圾堆置的亂象，2018年底鎮長方進興上任後，指示建設課向高公局提報計畫爭取接管橋下空間並活化運用，初期先實施橋下環境整理，並以自編預算、向中央提報計畫爭取經費的方式，規畫建置相關設施，逐段推動建設來活化橋下空間。

今天啟用的滑步車公園斥資700萬元設置，位於和興路與仁愛路之間，附近有居民聚落，方便民眾運用，上午的啟用典禮邀鎮立幼兒園的小朋友來體驗，園內有滑步車道、方格攀爬箱、土丘遊戲組，孩子們玩得很開心，老師和小朋友在各遊樂設施合影，留下溫馨畫面。

鎮公所表示，竹南鎮爭取接管的二高橋下空間從正覺路到龍鳳大排，跨越近6個里，龍鳳大排以南路段因是路堤，沒有運用空間，目前二高橋下兩側雖有便道，但不能連通，鎮公所已規畫相關便道、美化及橋梁工程，預計斥資1億多元將便道打通，方便鎮民通行，工程近日即將動工。